"سدكو كابيتال" تطلق صندوقي أسهم عالميين بالشراكة مع "أموندي" لإدارة الأصول

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الرياض - مباشر: أعلنت "سدكو كابيتال"، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق صندوقين جديدين من صناديق الأسهم العالمية غير النشطة بالشراكة مع شركة "أموندي".

وأوضح الصندوق في بيان له اليوم الثلاثاء أن حجم الصندوق الأول؛ وهو صندوق سدكو كابيتال لأسهم شركات البنية التحتية العالمية المُدرجة، يبلغ 69 مليون دولار أمريكي، ويعتمد استراتيجية استثمار غير نشطة تُحاكي أداء مؤشر " FTSE Custom Global Core Infrastructure 50/50 Islamic Net Return".

ويهدف الصندوق إلى تعزيز خيارات العملاء الاستثمارية في الأسهم التي تركز على البنية التحتية والتي تكون أقل ارتباطاً بالسوق على نطاق أوسع وتوفر تدفقاً نقدياً مستقراً، وتعكس أساسيات إيجابية تحظى بدعم حكومي.

أما الآخر فهو صندوق سدكو كابيتال لأسهم الشركات العالمية منخفضة التقلبات، والذي يبلغ حجمه 91 مليون دولار، ويعتمد استراتيجية استثمار غير نشطة تُحاكي أداء مؤشر "Dow Jones Islamic Market World Low Volatility 300 Net Total Return"؛ حيث صُمم هذا المؤشر لقياس أداء أقل 300 سهم تقلباً في مؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية، والتي تُدقَّق للتأكد من التزامها بإرشادات الاستثمار المتوافقة مع الشريعة.

ويلتزم الصندوقان بتبني استراتيجية الاستثمار الأخلاقي المسؤول (PEI) لسدكو كابيتال، التي تدمج مبادئ الاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية وأعلى المعايير الأخلاقية.

و تدير "أموندي" أصولاً بقيمة 2.1 تريليون دولار أمريكي، وتعتبر أكبر شركة لإدارة الأصول في أوروبا وإحدى أكبر عشر شركات على مستوى العالم؛ حيث تخدم العملاء من الأفراد والمؤسسات والشركات الكبرى.

وتتبع الشركة نهجاً مرناً فيما يتعلق باستراتيجيات وأنماط الاستثمار وفئات الأصول التي تستثمر فيها، ولديها خبرات استثمارية واسعة ومتنوعة بدءاً من الاستثمارات الأساسية وفق آليتي الإدارة النشطة أو غير النشطة، مروراً بأنماط الاستثمار البديلة مثل استراتيجيات "سمارت بيتا" والأصول العقارية.

وقال سامر أبو عكر، الرئيس التنفيذي لشركة "سدكو كابيتال": نواصل في ’سدكو كابيتال‘ التزامنا بتقديم مجموعة متنوعة من الحلول الاستثمارية لعملائنا عبر مختلف استراتيجيات الاستثمار وفئات الأصول والمناطق الجغرافية المتنوعة.

ونسعى من خلال إطلاق هذين الصندوقين إلى تمكين المستثمرين من الوصول إلى استراتيجيات أسهم تضمن لهم عائدات مستدامة مُعدّلة حسب المخاطر. وبهذه المناسبة، يسرني التعبير عن اعتزازنا بالشراكة مع فريق شركة ’أموندي‘ الذي يضم نخبة من المتخصصين في إدارة الاستثمار العالمي".

وقالت نسرين سروجي، الرئيس التنفيذي لشركة "أموندي" بمنطقة الشرق الأوسط: "نفتخر بشراكتنا مع شركة رائدة بحجم سدكو كابيتال ويسرنا دعمها في الوفاء بالتزامها بتوفير حلول متميزة تلبي احتياجات المستثمرين من مختلف الفئات. ونتطلع إلى تسخير القدرات الاستثمارية الكبيرة لأموندي وحضورها المحلي القوي في أسواق الشرق الأوسط لتزويد المستثمرين في المنطقة بحلول مبتكرة ومرنة وتقديم خدمة عالية الجودة لهم والتواجد بالقرب منهم؛ مما يتيح لنا فهم احتياجاتهم بدقة أكبر".

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