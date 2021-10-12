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جامعة حلوان تحقق تقدم ملحوظ في المشروع القومي لمحو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار

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جامعة حلوان تحقق تقدم ملحوظ في المشروع القومي لمحو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار جامعة حلوان تحقق تقدم ملحوظ في المشروع القومي لمحو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار

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قالت جامعة حلوان انها تحقق يوما بعد يوم تقدما ملحوظا في المبادرة الرئاسية بلا أمية، ومن خلال المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية التابع للمجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد عبد الرشيد منسق عام مشروع محو الأمية بالجامعة ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجمتع وتنمية البيئة سابقا ، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

أوضح الدكتور ممدوح مهدي أن المشروع القومى لمحو الأمية مشروع كبير له أهداف قومية ويعد في صدارة أهتمام أهداف الجامعة وقال سيادتة أن محو أمية الأفراد في المجتمع يسهم في دعمهم وفي بناء قدرات الفرد والمجتمع، كما أن محو الأمية يعد أداة لتعزيز القدرات الشخصية وتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية المستدامة، وهو عامل ضروري للغاية وسبيل للقضاء على الفقر والتخلف، وتحقيق المساواة، وضمانة حقيقية للتنمية المستدامة والسلام الاجتماعى لمواكبة معطيات العصر واحتياجاتة العملية والعلمية والتكنولوجية والفكرية والثقافية والتفاعل معها وفهم وادراك متغيراتها الجديدة وتوظيفها بشكل إبداعي واقعى و فعال.

وتبذل جامعة حلوان المزيد الجهد في مجال خدمة المجتمع بشكل عام وفي مجال محو الأمية بشكل خاص لما له من أهمية قصوى تنعكس على المجتمع كله بشكل عام مضيفاً أن خدمة المجتمع هي أحد أهم الأدوار الرئيسية للجامعة التى تسعى من خلالها لمساعدة المجتمع المحيط في النمو والنهوض والارتقاء بما يتماشى مع خطة الدولة المصرية.

وقال الدكتور أحمد عبد الرشيد المنسق والمشرف العام على المشروع القومى لمحو الأمية حيث حصلت جامعة حلوان على المركز الثاني عشر على مستوى الجامعات المصرية في المشروع القومي لمحو الأمية خلال دورة يوليو ٢٠٢١ بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بقيادة ا.د.عاشور عمري .. رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ،، حيث نجح أبناء جامعة حلوان في تحرير عدد (٢١٥٨)مواطن من الأمية خلال تلك الدورة ،، لتضاف إنجازات أخرى مشرفة ومتميزة لأبناء جامعة حلوان في إطار شرف المشاركة في المبادرة الرئاسية الموقرة (مصر بلا امية).

المصرى اليوم

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