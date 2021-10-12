«عفاريت الأسفلت» الأكثر استماعاً خلال ممارسة الألعاب الإلكترونية

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

كشفت منصة سبوتيفاي الموسيقية عن الأغاني الأكثر استماعًا من قبل اللاعبين المصريين عبر مختلف أجهزة الألعاب الإلكترونية وذلك مع تزايد شعبيتها، حيث أصبحت الموسيقى رفيقًا أساسيًا لتجربة اللعب. ووفقاً لبيانات المنصة احتلت أغنية «عفاريت الأسفلت» لـ «ويجز» المرتبة الأولى للأكثر استماعًا عبر أجهزة ألعاب الفيديو في مصر، بينما جاءت «INDUSTRY BABY» لـ«ليل ناس إكس» بالاشتراك مع «جاك هارلو» في المرتبة الثانية، تليها أغنية «مش بالحظوظ» لـ«عفروتو»، و«العو» لـ«دوبل زوكش وعنبة وأبوالأنوار»، ثم «الملوك» لأحمد سعد وعنبة ودوبل زوكش.

واحتل «ويجز» صدارة الفنانين الرجال الأكثر استماعًا عبر أجهزة الألعاب، بينما كانت «دوجا كات» الفنانة الأكثر استماعًا عبر أجهزة ألعاب الفيديو.

فيما يخص قوائم التشغيل الأكثر استماعًا من اللاعبين، تصدرت قائمة «Top Gaming Tracks» المُعدة من المنصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وشاركت «سبوتيفاي» بصفتها المنصة الموسيقية الرسمية لفعالية Esports Summit التي تقام في مصر وتُعد إحدى أكبر وأهم مسابقات الألعاب الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتنظمها Gamers Lounge، وتجذب آلاف اللاعبين وتتضمن منافساتها 37 بطولة تُبث مباشرة عبر منصة Twitch طوال شهر أكتوبر.