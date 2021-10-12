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يتصدر تريند تويتر فور طرح أغنيته «إنت الحظ»

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عمرو دياب يتصدر تريند تويتر فور طرح أغنيته «إنت الحظ» يتصدر تريند تويتر فور طرح أغنيته «إنت الحظ»

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تصدرت أغنية «انت الحظ» للنجم الكبير تريند موقع تويتر وذلك بعد طرحها أمس.

وطرح النجم الكبير عمرو دياب أغنيته الجديدة «إنت الحظ» وذلك عبر إحدى خدمات المحمول وتطبيق أنغامي.

أغنية «إنت الحظ» من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع أسامة عبدالمنعم، ميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.

وتقول كلمات الأغنية: «عارف أنت الحظ ب عينه.. كان وشِك حلو عليا ..كُل اللى الناس شايفينوا مايجيش واحد ف الميه م اللى انا لسه ماقولتهوش أنا لو تبقى معايا بيترج القلب ويِتهز أنا لو تاخُد عينى يانور عينى عينى ..ما تتعز أنا خايف ياحبيبى من عين اللى يخاف ..واللى يِجز اهو إنت الحظ ياحظ ..أنت الفرحة اللى في بالى والدُنيا اللى إتمنيتها بطلت أسرح ب خيالى ما خلاص أحلامى لقيتها وباعيش اللى ماعيشتهوش».

وكان عمرو دياب قد تصدر تريند موقع الفيديوهات الشهير YouTube بدولة الإمارات وذلك بعد طرح أغنيته «رايقة» كاملة علىYouTube هناك. وكان الهضبة قد طرح مؤخرا أغنيته «حلو التغيير» عبر خدمة للمحمول وتطبيق أنغامي، وفور طرحها تصدرت الأغنية تريند موقع «تويتر»، بينما تصدر قائمة المطربين الأكثر استماعا في شهر سبتمبر عبر تطبيق أنغامي.

المصرى اليوم

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