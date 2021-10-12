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قرابة 80 مليون جرعة لقاح معطاة بدول التعاون ونسبة التعافي بالمملكة 98%

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قرابة 80 مليون جرعة لقاح معطاة بدول التعاون ونسبة التعافي بالمملكة 98% قرابة 80 مليون جرعة لقاح معطاة بدول التعاون ونسبة التعافي بالمملكة 98%
الإحصاء الخليجي: إجمالي الوفيات وصل إلى 19416 وحالات الشفاء 2.486.001

قرابة 80 مليون جرعة لقاح معطاة بدول التعاون ونسبة التعافي بالمملكة 98%

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون بلغت79.445.042 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 79.445.024 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة (2.514.855) حالة، وإجمالي حالات التعافي (2.486.001) حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ (19416) حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9 %.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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