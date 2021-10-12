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آخر أعمال الراحلة قبل وفاتها.. صورة دلال عبد العزيز تتصدر بوستر «فرق خبرة»

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آخر أعمال الراحلة قبل وفاتها.. صورة دلال عبد العزيز تتصدر بوستر «فرق خبرة» آخر أعمال الراحلة قبل وفاتها.. صورة دلال عبد العزيز تتصدر بوستر «فرق خبرة»

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حالة من الشجن أثارها البوستر الرسمى لفيلم «فرق خبرة»، والمنتظر صدوره بدور العرض خلال أكتوبر الجارى، وتم طرح البوستر ليحمل صورة الفنانة الكبيرة الراحلة دلال عبدالعزيز، إلى جانب أبطال الفيلم من الفنانين الشباب، حيث يعد آخر الأعمال السينمائية التي شاركت فيها قبل إصابتها بفيروس كورونا ودخولها المستشفى لتتوفى في يوليو الماضى.

وكشف البوستر عن علاقة رومانسية يخوضها بطل الفيلم، يبدو أن مراحلها تختلف كثيراً نتيجة الخبرات التي يكتسبها في حياته، حيث يوضّح البوستر فصولًا مختلفة من علاقة الشاب ناجى مع حبيبته سلمى، ففى صور متفرقة للحظات لهما بأحوال مختلفة، ويقف «ناجى» في أول صورة وحيداً تماماً، ثم تعقبها صورة يقف بمواجهة «سلمى» في تردد، بعدها تجمعهما صورة وهما يستلقيان بجوار بعضهما في سعادة بالغة، وأخيراً صورة باردة الألوان تجمعهما متباعديْن على طرفى طاولة طعام في صمت.

«فرق خبرة» يشارك في بطولته محمد الشرنوبى وهدى المفتى والراحلة دلال عبدالعزيز ومحمود البزاوى وطه الدسوقى، ومن تأليف وإخراج شريف نجيب، مؤلف فيلمى «لا تراجع ولا استسلام» و«أعز الولد»، والفيلم هو أولى تجارب شريف الإخراجية، وتدور أحداثه حول «ناجى» الحالم الهادئ الذي يخوض رحلة مفاجئة يكتشف فيها الحياة والحب والعلاقات البشرية عندما تدفعه مقابلة غير مخطط لها مع سلمى إلى خوض مغامرة والهروب من مشاكله العائلية، وهو كوميديا درامية عن مرحلة النضوج تتابع ناجى وهو يتعلم أن يتحكم في مصيره بعد أن عاش من خلال نظرة المحيطين به له.

المصرى اليوم

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