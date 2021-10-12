«زراعة الإسكندرية» تواجه السوسة الحمراء بحدائق أنطونيادس.. وتعاين 6 قطع فضاء لمكافحة النمل الأبيض (صور)

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قال المهندس طارق زكي محمد صالح، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في الإسكندريه، إن لجنة من مهندسى إدارة مكافحة الآفات برئاسة المهندس صلاح شعبان العسال رئيس قسم الحقلية، والمهندسة أميرة جوزيف مهندسة بقسم المكافحة البستانية، قامت بالمرور الدوري والإشراف ومتابعة فحص ورش النخيل الموجود في حدائق انطونيادس وسط المدينة، ضد الناخرات بحشرة سوسة النخيل الحمراء.

وأضاف أن اللجنة قامت ايضاً بالمرور على نخيل حديقة النزهه، لرصد أي إصابات بالناخرات أو سوسة النخيل الحمراء، تمهيدا لمكافحتها خاصة وأنه يتم مكافحة الآفات في أشجار ونخيل حدائق المنتزة والنزهة وانطونيادس بشكل دورى، مشيرا إلى أنه جرى رش وعلاج ٢٥ نخلة بحدائق أنطونيادس بإستخدام مبيد رينو كام ٤٨٪.

وفى سياق متصل، قال وكيل الوزارة أنه جرى تسيير لجان فنية بمختلف إدارات الإسكندرية لمواجهة حشرة النمل الأبيض تحت اراضى وفوق ارضى، سوءا للوحدات السكنية القائمة أو الاراضى الخلاء المزمع البناء عليها أو حتى المدارس، مشيرا إلى قيام لجنة من مهندسي إدارة المكافحة مكونة من المهندس عبدالرحمن محمد كمال رئيس قسم الرقابة على المبيدات والمهندس اماني حسني رضوان رئيس قسم مكافحة القوارض، بمعاينة وفحص وحدة سكنية بحى وسط لتضررها الإصابة بالنمل الأبيض في الأخشاب وتم التوصية باللازم.

ولفت إلى الإشراف على عمليات الحفر وتوزيع المبيد المضاد حشرة النمل الابيض، لـ٦ قطع أراضي المزمع البناء عليها بحي وسط وذلك لإتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من إنتشار الآفة وحفاظاً على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

"زراعة الإسكندرية" تواجه سوسة النخيل الحمراء بحدائق انطونيادس بـ"رينو كام 48%" .. وتعاين 6 قطع فضاء لمكافحة النمل الأبيض (صور)

"زراعة الإسكندرية" تواجه سوسة النخيل الحمراء بحدائق انطونيادس بـ"رينو كام 48%" .. وتعاين 6 قطع فضاء لمكافحة النمل الأبيض (صور)

"زراعة الإسكندرية" تواجه سوسة النخيل الحمراء بحدائق انطونيادس بـ"رينو كام 48%" .. وتعاين 6 قطع فضاء لمكافحة النمل الأبيض (صور)

"زراعة الإسكندرية" تواجه سوسة النخيل الحمراء بحدائق انطونيادس بـ"رينو كام 48%" .. وتعاين 6 قطع فضاء لمكافحة النمل الأبيض (صور)

"زراعة الإسكندرية" تواجه سوسة النخيل الحمراء بحدائق انطونيادس بـ"رينو كام 48%" .. وتعاين 6 قطع فضاء لمكافحة النمل الأبيض (صور)

"زراعة الإسكندرية" تواجه سوسة النخيل الحمراء بحدائق انطونيادس بـ"رينو كام 48%" .. وتعاين 6 قطع فضاء لمكافحة النمل الأبيض (صور)

"زراعة الإسكندرية" تواجه سوسة النخيل الحمراء بحدائق انطونيادس بـ"رينو كام 48%" .. وتعاين 6 قطع فضاء لمكافحة النمل الأبيض (صور)

"زراعة الإسكندرية" تواجه سوسة النخيل الحمراء بحدائق انطونيادس بـ"رينو كام 48%" .. وتعاين 6 قطع فضاء لمكافحة النمل الأبيض (صور)