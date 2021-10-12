مخالفات بمخابز بلدية ومنشآت دون ترخيص.. 329 محضرًا بـ7 إدارات بـ«تموين الإسكندرية»

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قال محمد سعدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، إن المديرية تواصل حملاتها لحماية المواطنين من التلاعب، وضبط المنظمة التموينية وضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية، شملت المخابز البلدية والمحال بـ7 إدارات فرعية وتم تحرير 329 محضر.

وشنت ادارة الرقابة التموينية بالمديرية حملة أسفرت عن تحرير 36 محضر شملت ٣٢ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٢١ محضر انتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين عدم حمل شهادات صحية، ومحضر لمنشأة بدون ترخيص، ومحضر استخدام مطبوعات لتغليف المواد الغذائية بالأسواق.

وفى إدارة تموين العجمى حررت الحملة 64 محضر شملت ٩ محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٣ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٢٠ محضر عدم حمل شهادات صحية، و١٦ محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق، و٥ محاضر للمنشآت بدون ترخيص، و٦ محاضر استخدام مطبوعات لتغليف المواد الغذائية بالأسواق، و٨ محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة .

وفى إدارة تموين المنتزة حررت الحملة 68 محضر شملت ٣٧ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٢ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر عدم حمل شهادات صحية، و٢٨ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

وفى إدارة تموين شرق حررت الحملة 62 محضر شملت ٣٠ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٠ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر لبقال تمويني مخالف، ومحضر لأحد منافذ مشروع جمعيتى مخالف، و٩ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و١٥ محضر عدم الإعلان عن الأسعار السلع الغذائية بالاسواق، و٦ محضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

وفى إدارة تموين العامرية أسفرت الحملة عن تحرير 39 محضر شملت ١٨ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٩ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر لبقال تموين مخالف، ومحضر لأحد منافذ مشروع جمعيتى مخالف، ومحضر لمستودع بوتاجاز مخالف، و٧ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و٩ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر بيع سجائر بسعر أزيد، ومحضر لمنشأة بدون ترخيص.

وفى إدارة تموين وسط حررت الحملة 21 محضر شملت ١٣ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٧ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين عدم حمل شهادات صحية، ومحضرين عدم الإعلان عن أسعار المواد الغذائية بالأسواق، و٤ محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

وفى إدارة تموين برج العرب حررت الحملة 30 محضر شملت ٧ محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٣ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و١٠ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و٩ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق،ومحضر تجميع شيكارة دقيق بلدى مدعم، ومحضر استخدام اسطوانة بوتاجاز في اغراض تجارية،ومحضر بيع سجائر بسعر أزيد،و محضر لمنشأة بدون ترخيص.

وفى إدارة تموين الجمرك وغرب حررت الحملة 30 محضر شملت ١٢ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ه محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٨ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و٧ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و٣ محاضر المخابز سياحية بدون ترخيص، ومحضر بيع سجائر بسعر أزيد.