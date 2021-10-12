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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة يزعم ناشروها أنها تُظهر مُعاناة المواطنين المصريين في إحدى المصالح الحكومية، فما حقيقة هذه الصورة؟

اجتاحت هذه الصورة مواقع التواصل الاجتماعى منذ أيام، لمجموعة من الأفراد أمام أحد المكاتب الحكومية، ويظهر في الصورة تكدس هؤلاء الأشخاص لإنهاء إجراءات أوراقهم، وهم يقفون أمام مكتب لموظفين حكوميين. وكُتب على الصورة تعليق: «افتكرتها لوحة فنية.. طلعت مصلحة حكومية».

الإدعاء

تم تداول الصورة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» و«تويتر»، على أنها من مصر، وبدأ الكثير من رواد مواقع التواصل بكتابة تعليقات حول معاناة المواطنين أمام المصالح الحكومية.

بينما قام آخرون بإعادة النشر للصورة معتقدين أنها من إحدى المصالح الحكومية، دون كتابة تصحيح للصورة.

وحصدت الصورة 612 مشاركة وآلاف التعليقات حتى الآن.

فيما نشرت الصورة ذاتها عدة حسابات وصفحات أخرى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، منها: هنــــــا، هنـــــا، هنــــــــا، هنـــــــا.

حقيقة الصورة المتداولة:

قام فريق «المصرى Fact»، بعمل بحث عكسى بسيط، وتبين أن الصورة ليست من مصر، وإنما من قطاع غزة. لمجموعة من العمال الفلطسنيين حاملين أوراقهم الثبوتية أمام الغرفة التجارية في جباليا التي تقع على بعد 4 كيلومترات شمال مدينة غزة، لتسجيل أسمائهم للحصول على إذن العمل في المناطق الإسرائيلية.

توصل «المصرى Fact»، لصاحبة الصورة التي قامت بالتقاطها، وتبين أنها فتاة فلسطينية تُدعى فاطمة شُرَّاب من فلسطين.

نشرت «فاطمة» الصورة عبر حسابها الشخصى على موقع «فيسبوك»، يوم 6 أكتوبر الماضى، تحت عنوان: «أبناء بلدى وشقاءهم اللا منتهى في صورة.. الصورة من تصويرى».

وبالبحث، تم التوصل أن هذه الصورة تم التقاطها لعمال فلسطينيين يسعون للحصول على إذن عمل في المناطق الإسرائيلية، بسبب قلة فرص العمل وزيادة نسبة البطالة في قطاع غزة، حيث يتقدم آلاف العمال الفلسطينيين إلى الغرف التجارية في القطاع، بطلبات للحصول على إذن عمل في المناطق الإسرائيلية، وذلك للمرة الأولى منذ حرب مايو الأخيرة.

كما اصطف مئات العمال العاطلين عن العمل حاملين أوراقهم الثبوتية أمام الغرفة التجارية في جباليا لتسجيل أسمائهم للحصول على إذن العمل.

المصري Fact تتحقق من صورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى

عمال غزة وتصاريح عمل في المناطق الإسرائيلية.. ما القصة؟

وفقًا لتقرير سابق نشره موقع «فرانس 24»، في 6 أكتوبر الماضى، أي في نفس يوم نشر الصورة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى، حمل التقرير عنوان: «آلاف العمال في غزة يتقدمون بطلبات للحصول على إذن عمل في إسرائيل».

نقل التقرير تصريح مسؤول في الغرفة التجارية في غزة، فضل عدم ذكر اسمه،، إن «هناك إقبالا كبيرا للحصول على تصاريح (أذونات) للعمل في إسرائيل»، مشيرا إلى أن إسرائيل ستزيد تصريحات العمل من قطاع غزة إلى سبعة آلاف«.

كما أكد مسؤول إسرائيلي لفرانس برس، أن مجموع التصاريح التي منحتها «إسرائيل للعمال الفلسطينيين من قطاع غزة للعمل داخل المناطق الإسرائيلية بلغ 7000 تصريح»، بعدما كان عددهم نحو 5000 عامل وتاجر في أغسطس الماضي.

وسمحت إسرائيل في 2019 للمرة الأولى، لسكان قطاع غزة، بتقديم طلبات عمل فيها، بعدما كان عدد العاملين في إسرائيل من غزة نحو 120 ألفا قبل سيطرة حماس على القطاع في 2007.

الحكم:

عنوان مضلل.