«دي مش سكة الأهلي».. سيف زاهر يوجه رسالة إلى موسيماني

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وجه الإعلامي سيف زاهر رسالة إلى الجنوب إفريقي بيتسو موسمياني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

يأتي ذلك بعد التقارير الصحفية الجنوب افريقية، التي أكدت احتمالية رحيل المدرب الجنوب افريقي عن فريق النادي الأهلي إذا لم يتم حل المشاكل المرتبطة بعقده خلال هذا الأسبوع.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تليفزيونية: «طريقة مفاوضات موسيماني مع الأهلي بشأن تجديد عقده غير مقبولة، مش دي سكة الأهلي.. مش سكة الاهلي تسريب أخبار في جنوب افريقيا، النادي الأحمر لا يتعامل بتلك الطريقة، هناك عقد يجب أن تلتزم به».

وأضاف: «وجودك في الأهلي مكسب كبير ليك، رحيلك عن القلعة الحمراء خسارك ليك أنت، هناك تجارب سابقة تؤكد على ذلك، شوف أنت حاليًا فين والسويسري رينيه فايلر، المدير الفني السابق للفريق الأحمر فين».

وأضاف: «الاهلي عمره ما هيقف على لاعب أو على مدير فني، واللي مع الأهلي هو اللي كسبان واللي هيرحل هو اللي خسران».