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أيمن طاهر: مرموش كان في حسابات جهاز البدري.. واتحاد الكرة لم يساندنا

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أيمن طاهر: مرموش كان في حسابات جهاز البدري.. واتحاد الكرة لم يساندنا أيمن طاهر: مرموش كان في حسابات جهاز البدري.. واتحاد الكرة لم يساندنا

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أكد أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى الوطني السابق، أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، كان يتابع عمر مرموش، لاعب شتوتجارت الألماني في الفترة الماضية«.

وقال أيمن طاهر، في تصريحات خلال برنامج « المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «كيروش اعتمد في مباراتي ليبيا على اللاعبين المحترفين، نظرًا لعدم جاهزية معظم اللاعبين المحليين بسبب توقف مسابقة الدوري».

وأضاف: «كنا نتابع عمر مرموش، لاعب نادي شتوتجارت الألماني، في الفترة الماضية ونتابع مبارياته وكان في حسابانتا، ولكن أخر 4 مباريات لم يشارك مع فريقه بشكلب أساسي».

وأوضح: «شكل أداء المنتخب في تحسن، المعسكر الطويل ساعده على وضع فكره وتطبيق خططه وتصور، على عكس المعسكر الذي كان قبل مباراتي أنجولا والجابون، حيث كنا مضغوطين واللاعبين يعانون من الاجهاد»، مضيفًا :«لا نستطيع الحكم على المدرب بشكل نهائي حاليًا، ولكن المؤشرات إيجابية».

وأكد أيمن طاهر أن الجهاز الفني السابق للفراعنة، بقيادة حسام البدري، لم يجد أي دعم من المسؤولين عن الكرة المصرية.

وقال أيمن طاهر: «لم نجد المساندة لنا كجهاز فني مصري من المسؤولين عن اتحاد الكرة، مثلما يجد الجهاز الفني الحالي للفراعنة، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش».

وأضاف: «نحن قصرنا في حق أنفسنا، بسبب عدم تمسكنا بإقامة معسكرات طويلة وخوض مباريات ودية، من أجل تجهيز اللاعبين واكتشاف بعض العناصر الجديدة».

وأوضح: «واجهتنا أيضًا ظروف صعبة، بعد انتشار ، حيث توقف النشاط الرياضي في لفترة طويلة، وكان هناك بعد ذلك ضغط في المباريات وهو ما أثر على برنامج إعداد المنتخب»، مضيفًا :«الجهاز لفني السابق لم يفشل مع المنتخب، حيث حقق المطلوب منه».

المصرى اليوم

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