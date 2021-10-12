«زي النهارده».. وفاة المطربة لور دكاش 12 أكتوبر 2005

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يذكر جمهور الغناء المطربة والملحنة (اللبنانية- المصرية)، (لور دكاش) بواحدة من أشهر أغانيها، والتى يقول مطلعها «آمنت بالله.. نور جمالك إيه» ولما حققته هذه الأغنية من شهرة فقد جارت على الكثير من أغانيها الرائعة الأخرى، ويمكن للقارئ مشاهدة لقاء نادر وغنى لهذه الفنانة مع عمار الشريعى في برنامجه «سهرة شريعى»، أما واسمها كاملا فهو (لور جورج دقاش) وحُرف الاسم الأخير إلى دكاش واسم لور مشتق من اسم شجر الغار وهى مولودة في لبنان في 24 مارس1917، وكان والدها جورج هاويا للموسيقى والغناء وأحد كبار تجار الأقمشة ومن مكتبة أبيها العامرة بالكتب والأسطوانات حفظت الكثير من أغانى رواد الغناء المصرى ومنهم سلامة حجازى وزكى مراد ومنيرة المهدية وأم كلثوم وعبدالوهاب،وعنى أبوها بموهبتها ثم عهد بها للموسيقاراللبنانى بترو طراو، الذي علمها العزف على العود والتدوين الموسيقى وذاع صيتها بلبنان كمطربة صغيرة تغنى لأم كلثوم وأطلقواعليها أم كلثوم الصغيرة، وقدمت الكثير من الأغنيات من ألحانها وفى 1929 بدأت مسيرة احترافها وتعاقدت معها شركة بيضافون على تسجيل عدد من الأغنيات في فرعها ببيروت وطلبت من والدها زيارة للقاهرة فلبى رغبتها وزارتهافى 1933 وفيها غنت من ألحانها، وكلمات بطرس معوض قصيدة عن سعد زغلول، وحققت صدى واسعا وسجلت بمصر أغنية شامية بشركة بيضافون، وعادت لمصر مجددا في 1939 لتسجيل أشهر أغانيها بشركة بيضافون وهى آمنت بالله وكانت الأكثربيعا وفى 1945قررت الإذاعة المصرية أن تكون لور دكاش إحدى نجماتها فبقيت بالقاهرة حتى وفاتها «زى النهارده» في 12 أكتوبر 2005 بعدما غنت لكبار الملحنين مثل محمد عبدالوهاب ومحمد عثمان وعزت الجاهلى ولها في الإذاعة المصرية أكثر من 500 أغنية كان الكثير منها من ألحانها.