عمارة: هناك تحامل على الحضري.. ولو الشناوي جاهز 60% سيلعب

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علق محمد عمارة، نجم منتخب مصر السابق، على فوز الفراعنة بثلاثية نظيفة على المنتخب الليبي في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وقال عمارة في تصريحات تليفزيونية: «واضح ان المدير الفني فارض شخصيته على اللاعبين وتحيدًا خط الدفاع هم الأنسب، كنا بنعاني من الأطراف وحاليًا بنتحسن».

وتابع: «بصمة الراجل بتظهر مرة في مرة، الدوري محتاج يشتغل بانتظام وباريحية، الراجل ده هيبني منتخب كويس».

وأضاف: «مش عاوز الناس تبقى متحاملة على عصام الحضري، في بداية مشواره مع التدريب، ممكن الإشارة بتاعة الشناوي انه كان عاوز يكمل وكان حريص انه يبقى منضم».

وواصل: «لو الشناوي 60% سليم هغامر وهلاعبه، في رأيي إن ابو جبل ومحمد بسام لا يقلوا عن محمد الشناوي».

وأردف عمارة: «ممكن يكون الشناوي اتسأل وقال اقدر العب مش عاوزين نظلم الحضري، الحضري عاوز ينجح هيكون عاوز يلاعب الأنسب، هو مش بينافس الشناوي، الناس متحاملة على الحضري».