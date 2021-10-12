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شادي محمد: ثبات التشكيل هو الفارق بين كيروش والبدري

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شادي محمد: ثبات التشكيل هو الفارق بين كيروش والبدري شادي محمد: ثبات التشكيل هو الفارق بين كيروش والبدري

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أكد شادي محمد، نجم الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، أن الفوز على حساب ليبيا بثلاثية دون رد في الجولة الرابعة للتصفيات كان مهما للاقتراب من التأهل للمرحلة النهائية.

وأشار شادي في تصريحات تليفزيونية، أن ثبات التشكيل هو الاختلاف الذي حدث بين عهد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الحالي وحسام البدري المدير الفني السابق.

وأكد أن أجاد في الاستحواذ وتبادل التمريرات، موضحا أن أفضل ما قدمه الفراعنة انطلاقات ظهيري الجنب وخاصة احمد أبوالفتوح كان أمر رائعا بعدما سجل هدفا عقب تبادل الكرة لأكثر من ١٠ تمريرات.

المصرى اليوم

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