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«سكارليت جوهانسون ورئيس فايزر وصائد النازيين».. إعلان المرشحين لـ«نوبل اليهودية 2022»

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«سكارليت جوهانسون ورئيس فايزر وصائد النازيين».. إعلان المرشحين لـ«نوبل اليهودية 2022» «سكارليت جوهانسون ورئيس فايزر وصائد النازيين».. إعلان المرشحين لـ«نوبل اليهودية 2022»

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أعلن صندوق «جائزة جينيسيس» The Genesis Prize والمعروفة أيضا باسم جائزة «نوبل اليهودية» عن المرشحين النهائيين للحصول على الجائزة التي يكرم بها «الشخص الاستثنائي لإنجازاته المهنية، وإسهاماته للبشرية، والقيم اليهودية. ويستخدم الفائز بعد ذلك جائزته البالغة مليون دولار للمساعدة في جعل العالم أفضل» وفق وصف الجائزة.

والمرشحون الستة للجائزة لعام 2022 هم: الممثلة الأمريكية الشهيرة سكارليت جوهانسون، والرئيس التنفيذي لشركة «فايزر» ألبرت بورلا الذي تمكنت شركته من تطوير وتوزيع لقاح بشكل فعال.

أيضا هناك المؤرخ والمفكر الإسرائيلي يوفال نوح هراري، والممثل الكوميدي البريطاني ساشا بارون كوهين، ومصممة الأزياء الأمريكية البلجيكية ديان فون فورستنبرغ، والناشط الفرنسي سيرجي كلارسفيلد، الملقب بـ«صائد المجرمين النازيين»، الذي اشتهر بتوثيق الهولوكوست من أجل إنشاء سجل وتمكين محاكمة مجرمي الحرب.

وسيتم اختيار فائز واحد فقط من قبل الناخبين عبر التصويت الإلكتروني في جميع أنحاء العالم، ويعلن عن اسمه في مطلع عام 2022.

وفي العام الماضي، فاز بالجائزة المخرج والمنتج الأمريكي الشهير «ستيفن سبيلبرج» حيث صوت أكثر من 200 ألف شخص في جميع أنحاء العالم.

وتصدرت «جائزة جينيسيس» عناوين الصحف في الماضي، عندما ألغت الممثلة الأمريكية الإسرائيلية ناتالي بورتمان وصولها إلى إسرائيل في عام 2018 لتسلم الجائزة، قائلة إن ضميرها لم يسمح لها بذلك.

وتم منح الجائزة لأول مرة في عام 2013، وتم تمويلها من خلال تبرعات بقيمة 100 مليون دولار تم جمعها من خلال صندوق الجائزة.

وتبلغ القيمة المالية للجائزة مليون دولار للفائز.

المصرى اليوم

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