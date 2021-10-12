تحذير من هيئة الأرصاد الجوية بشأن الأمطار الرعدية.. وحالة الطقس اليوم الثلاثاء

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر، والتى تشهد استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس خريفي على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية، وجميع أنحاء محافظات الجمهورية

حالة الطقس الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، بيانا تحذيريًا باستمرار سقوط أمطار رعدية على البلاد، تستمر حتى ظهر يوم الثلاثاء.

وأوضحت الأرصاد الجوية، إن ما تشهده البلاد نتج عن التغيرات الحادة والسريعة، والتي هي من سمات فصل الخريف، ومن خلال آخر تحديثات صور الأقمار الصناعية ورادار الطقس وخرائط التوزيع الضغطية.

ووفقا لهذه التغيرات المناخية، أكدت الأرصاد، أن يستمر سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة، تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد وسيناء وخليج السويس. وطالبت الهيئة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن تغيرات الأحوال الجوية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، :«نظرًا للتغيرات الحادة والسريعة والتى هي من سمات فصل الخريف، ومن خلال آخر تحديث لصور الأقمار الصناعية ورادار الطقس وخرائط التوزيعات الضغطية نتوقع الآتى:

- استمرار سقوط الأمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من الوجه البحرى، والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وشمال الصعيد، وسيناء ومنطقة خليج السويس«.

وتابعت هيئة الرصاد الجوية عبر صفحتها، من خلال منشور تحذير آخر: «أمطار متفاوته الشده ورعديه تهطل الان على الفيوم والقاهره والقليوبيه والمنوفية والشرقيه والدقهلية».

حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء 12-10-2021

هيئة الأرصاد الجوية تكشف طقس الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

يشهد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة. وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس خريقي لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، يشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن فرص أمطار اليوم ستكون خفيفة على مناطق متفرقة من الجيزة وشرق القاهرة وأقصى غرب البلاد من الساعة 2 صباحا حتى 2 ظهرا.

تحذيرات عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

بحسب منشور هيئة الأرصاد الجوية عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»:

- يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية .

- مائل للحرارة على الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد يكون حار لشديد الحرارة على باقي الانحاء نهاراً .

- مائل للبرودة ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى يكون بارد على كاترين.

- معتدل للطيف ليلاً على باقي الانحاء .

السحب

- كما تظهر كميات قليلة من السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والدلتا .

- كما تظهر التكونات المحلية من السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من وسط الصعيد والبحر الاحمر ومدن القناة سيناء قد تمتد لمناطق أخرى.

الأمطار

- فرص لسقوط امطار خفيفة قد تتوسط على مناطق متفرقة من وسط الصعيد والبحر الاحمر وسيناء ومدن القناة وقد تمتد لمناطق أخرى والله اعلم.

الرياح

- نشاط نسبى للرياح على مناطق متفرقة.

الشبورة

- تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا التي تصل للضباب على شمال البلاد حتى بنى سويف.

الرطوبة

- الرطوبة في السواحل الشمالية 70%.

- الرطوبة في الدلتا 65%.

- الرطوبة في القاهرة 64 %.

- الرطوبة في الصعيد 10 % .

توقعات حالة الطقس اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر إلى السبت 16 أكتوبر

أخبار الطقس الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء:

حالة الطقس في القاهرة: العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة.

حالة الطقس في الإسكندرية: العظمى 30 والصغرى 21 درجة.

حالة الطقس في مطروح: العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة.

حالة الطقس في سوهاج: العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة.

حالة الطقس في قنا: العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة.

حالة الطقس في أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.