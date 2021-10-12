طارق مصطفى: كيروش كان له دور كبير في الفوز على ليبيا

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أشاد طارق مصطفى المدرب العام السابق لمنتخب مصر الأول، بالأداء الذي ظهر عليه لاعبي المنتخب، خلال مباراة ليبيا، في تصفيات كأس العالم.

وكان منتخب مصر حقق الفوز على ليبيا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين، على ملعب الشهداء، في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السادسة لتصفيات كأس العالم قطر 2022.

وقال طارق مصطفى، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «المنتخب ظهر بمستوى جيد أمام ليبيا، وأفضل من المباراة السابقة، حيث كان هناك تنظيم داخل الملعب».

وأكد: «البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب، أدار المباراة بشكل جيد، وكان له دورًا كبيرًا في تحقيق الفوز، حيث تعامل بشكل جيد مع اللاعبين من الناحية النفسية».

وبفوز مصر على ليبيا ارتفع رصيدها إلى 10 نقاط، في صدارة المجموعة السادسة، بينما تجمد رصيد ليبيا عند 6 نقاط في المركز الثاني، ويأتي منتخب الجابون في المركز الثالث برصيد 4 نقاط وأنجولا في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.