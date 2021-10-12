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مجاهد يوجه رسالة للمنتخب وجهاز كيروش بعد الفوز على ليبيا بثلاثية

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مجاهد يوجه رسالة للمنتخب وجهاز كيروش بعد الفوز على ليبيا بثلاثية مجاهد يوجه رسالة للمنتخب وجهاز كيروش بعد الفوز على ليبيا بثلاثية

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وجه المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم التهنئة للمنتخب الوطني بمناسبة فوزه الكبير على نظيره الليبي بثلاثة أهداف نظيفة في بنغازي أكدت جدارته بصدارة المجموعة التي صعد إليها قبل ثلاثة أيام بالفوز على الليبي في برج العرب .

وقال رئيس الاتحاد المصري إن التهنئة موجهة إلى الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش وكل أعضاء جهازه المعاون على هذا التغيير الذي أحدثه على شكل المنتخب الوطني بما يليق باسمه وعراقته، وتمتد التحية إلى جميع اللاعبين الذين بدوا بروح عالية وأكثر اصرارا على تقديم الشكل الذي يتمنونه لمنتخب بلادهم، كما تشمل التحية أيضًا زملاءه أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم الذين تحملوا معه عبء قرار التغيير في هذا التوقيت والذي جاء خالصًا لمصلحة المنتخب الوطني.

وأكد احمد مجاهد أن منتخب يستحق أن يعضده ويقف من خلفه الجميع وأن يساهموا في فرض حالة الاستقرار من حوله ودعمه بكل الصور الممكنة من أجل تحقيق حلم كل المصريين، لا سيما وأن الجميع الآن يرونه على الطريق الصحيح.

المصرى اليوم

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