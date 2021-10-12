طوارئ في «مياه المنيا» لمواجهة التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة

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أعلن المهندس رجب السعيد جبر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، أنه ضمن تكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتكليفات كلا من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس القابضة للمياه والصرف الصحى؛ بوضع خطة لمواجهة مخاطر التقلبات الجوية والأمطار الشديدة بموسم الشتاء المقبل، وذلك من أجل حماية المواطنين من تلك الأخطار، فإن الشركة قامت برفع حالة الطوارئ، وعمل الاستعدادات وحصر أعداد المعدات والعاملين بالشركة، وإعداد فرق عمل تكون جاهزة ومستعدة على مدار الـ24 ساعة، وحصر النقاط الساخنة لتجمع مياه الأمطار بالمحافظة، وخطط لتمركز المعدات والعمالة بتلك النقاط قبل المواعيد المتوقعة لسقوط الأمطار، والتى يتم الحصول عليها بشكل دائم من خلال التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية.

وأضاف السعيد أنه تم مراجعة التجهيزات والاحتياجات المطلوبة وتوفيرها، وتجهيز المعدات، والمولدات الاحتياطية لتوفير الكهرباء اللازمة للروافع وطلمبات الشفط، ووضع خطط للتعاون بين فروع الشركة المختلفة، من أجل الاستعانة بالمعدات والعمالة في المناطق الأكثر سخونة، والتى تشهد سقوط مياه الأمطار بكميات أكبر من غيرها.

كما تم تكليف القطاعات المعنية بتطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى التي تستقبل التصرفات من المجمعات الرئيسية، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية، وتمركز للشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى، وتمركز المعدات في الأماكن المتوقع تجمع المياه بها من واقع الخبرات السابقة، وتجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة، والتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها، ورفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 والتنسيق بين غرفة الطوارئ بالشركة والشركة القابضة وعمليات المحافظة والجهات المعنية، والتواصل الإعلامى مع وسائل الإعلام المختلفة لنشر أي بيانات جديدة لإعلام المواطنين بها وانتشار جميع أفراد فرق المتابعة الميدانية، وفرق التطهير، وفرق متابعة المحطات على جميع مواقع العمل حسب أولوية المواقع.

وسقطت أمطار خفيفة، مساء الاثنين، على دائرة محافظة المنيا (ملوى- ديرمواس- بندر المنيا)، وتم انتشار سيارات الكسح ذات السعات الكبيرة أسفل الكوبرى الأوسط لمدينة المنيا الجديدة خشية لتجمع مياه الأمطار أسفله وكذا سيارة آخرى أسفل نفق كوبرى النيل من الناحية الغربية لكسح مياه الأمطار المجتمعة أول بأول.