أمطار خفيفة على دمياط

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تعرضت أنحاء محافظة دمياط لأمطار خفيفة استمرت لدقائق قليلة ثم عاودت السقوط لفترات متفرقة، خاصة في بعض المناطق في مدينة دمياط ورأس البر ودمياط الجديدة وشطا وعزبة البرج، مما تسبب في غلق بعض المحال قبل مواعيدها المعتادة بسبب تخوف أصحاب هذه المحال من اضطراب حالة الطقس.

وفي سياق متصل، شهد الطقس انخفاضا ملحوظا في درجة الحرارة وانحسار الموجة الحارة، فيما شهد مصيف رأس البر اقبالا ملحوظا خلال فترة المساء خاصة في منطقة الأسواق وشارع النيل.

من جانبها، شددت المحافظ الدكتورة منال عوض على التزام رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقري بالتعامل مع تقلبات الطقس وسقوط الأمطار، وضرورة توافر المعدات اللازمة لتصريف الأمطار أولا بأول.