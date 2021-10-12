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ترتيب مجموعة والكاميرون وكوت ديفوار ونيجيريا وتونس في تصفيات

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انتهت مباراة وليبيا في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في تصفيات 2022، وتصدر منتخب مصر مجموعته بعد تحقيقه الفوز على الليبي بنتيجة 3-0، أحرزهم كلا من أحمد فتوح في الدقيقة 40 من الشوط الأول، ثم أضاف مصطفى محمد الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ثم عزز رمضان صبحي فوز مصر بهدف ثالث في الدقيقة 72 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة أضاف المنتخب المصري إلى رصيده 3 نقاط ليصبح رصيده 10 نقاط يتصدر بهم مجموعته بعد الفوز بثلاث مباريات والتعادل في مباراة واحدة، يليه منتخب ليبيا برصيد 6 نقاط ثم الجابون ثالثاً والذي فاز أيضا على أنجولار بنتيجة 2-0 ليصبح رصيده 4 نقاط وأخيرا منتخب أنجولا متذيلاً المجموعة برصيد 3 نقاط.

وفي المجموعة الخامسة، فازت كوت ديفوار 2-1 على منتخب مالاوي، وفازت ايضا الكاميرون بنفس المجموعة على موزمبيق 1-0، لتتصدر كوت ديفوار برصيد 10 نقاط يليها الكاميرون برصيد 9 نقاط.

وتصدر منتخب تونس المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط يليها غينيا الإستوائية برصيد 7 نقاط، بينما تصدرت نيجيريا المجموعة الثالثة 9 نقاط يليها الرأس الأخضر برصيد 7 نقاط.

وفي المجموعة الخامسة، تصدر مالي برصيد 10 نقاط يليها أوغندا برصيد 8 نقاط، بينما تصدرت تنزانيا المجموعة العاشرة برصيد 7 نقاط يليها منتخب بنين بنفس الرصيد من القناط ولكن في المركز الثاني.

وتستكمل اليوم باقي مباريات الجولة الرابعة في مرحلة المجموعة لباقي المنتخبات الافريقية في تصفيات كأس العالم 2022.

وفيما يلي ترتيب مجموعة مصر بعد مباراة ليبيا الثانية وباقي المجموعات في تصفيات افريقيا لكأس العالم موضحا فيها عدد المباريات التي لعبها كل فريق وعدد مرات الفوز والتعادل والخسارة وماله له وما عليه من الأهداف والفرق بينهما وعدد النقاط.

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المصرى اليوم

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