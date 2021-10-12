العثور على جثة مجهولة بجوار مزلقان سكة حديد في المنيا

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عثر الأهالي على أشلاء جثة مجهولة بالقرب من مزلقان السكة الحديد بقرية الشيخ زياد التابعة لمركز مغاغة شمال محافظة المنيا، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفي العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من عمليات النجدة بعثور أهالي قرية الشيخ زياد بمركز مغاغة على أشلاء جثة مجهولة لذكر يبدو أنه في العقد الثالث من العمر، ملقاة بالقرب من مزلقان السكة الحديد دون معرفة هويتها، وجري نقلها إلى مشرحة مستشفي مغاغة العام، تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق.

وقررت انتداب مفتش الصحة والطبيب الشرعي لمناظرة الجثة وإجراء الكشف الطبي عليها وتحديد سبب وظروف وكيفية حدوث الوفاة، وإعداد تقرير طبي مفصل حول الحادث.