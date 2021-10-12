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انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لتكدس أعداد كبيرة من التلاميذ داخل مخزن بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة، من أجل الحصول على درس خصوصي، دونى وجود أدني نوع من الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وتقع مدينة دمنهور في وسط محافظة البحيرة وهي عاصمة محافظة البحيرة في شمال مصر، على بعد نحو 60 كيلو متر من الإسكندرية، و150 كيلو متر من القاهرة.

وكتب ناجي حسن الحلواني، تعليقًا على مقطع الفيديو الذي نشره على صفحته، على موقع فيس بوك، «على فكرة دا مش فصل في مدرسة، دا مخزن للدروس الخصوصية، فين بقس أولياء الأمور اللى خايفين على أولادهم من الإصابة بفيروس كورونا».

ويظهر في مقطع الفيديو عشرات التلاميذة يبدو من هيئتهم أنهم في المرحلة الإبتدائية ويجلسون متلاصقين ولا يرتدون أي كمامات، ولا توجد أي دلائل على إتخاذا إجراءات احترازية.

يبدو من خلال الصوت أن الفيديو تم تصويره أثناء انتهاء الدرس وخروج التلاميذ، ويسمع صوت في الفيديو يقول، «لو حد ولي أمره هنا يأخد ابنه، أنا مش عايز طلع الولاد، اللي باباه أو مامته هنا ياخد ابنه، اللى باباه أو ماماته بس موجودين يطلع.»

ونشر «الحلواني» صورة أخرى على صفحته للتكدس ويظهر فيها طلاب هيئتهم أنهم أكبر سنًا من الآخرين الموجودين في مقطع الفيديو.

وعلق «الحلواني» على الصورة:«دي صورة من أحد الدروس الخصوصية بدمنهور يا سلام على التبعاعد والإجراءات الاحترازية وكمان فعلاً مخزن مجهز للدروس فين بقي أولياء الأمور اللي خايفين على أولادهم من الاصابة بمرض كورونا ولا الإصابة مش بتيجي غير في المدارس بس لكن دروس بير السلم والمخازن فلة شمعة منورة»

وقال «الحلواني» وهو مدير عام بشركة مياة الشرب في البحيرة، عضو مجلس أمناء مدرسة السيدة زينب الإبتدائية في دمنهور، في تصريحات لـ«المصري اليوم» إن مخزن الدروس الخصوصية عبارة عن مكان مغلق لا يوجد به أي نوع من التهوية، ويوجد به تكييف يعمل على تلقب الجو داخل المكان.

وأكد «الحلواني»، أن الصورة والفيديو مأخوذين من مخزنين مختلفين في مدينة دمنهور في محافظة البحيرة، مضيفًا أنه كما هو واضح من الفيديو والصور لا يوجد أي نوع من الإلتزام بالإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا أو إرتداء كمامات داخل الدرس.