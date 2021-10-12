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النيابة الإدارية تعلن اختراق حسابها على «إنستجرام» ونشر صور غير لائقة

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النيابة الإدارية تعلن اختراق حسابها على «إنستجرام» ونشر صور غير لائقة النيابة الإدارية تعلن اختراق حسابها على «إنستجرام» ونشر صور غير لائقة

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أصدرت النيابة الإدارية بياناً رسمياً على صفحتها الرسمية على فيسبوك وموقع الصور إنستجرام، جاء فيه: «جرت صباح الإثنين أكتوبر 2021 محاولة لاختراق الحساب الرسمي الموثق للنيابة الإدارية على موقع إنستجرام مما كان من شأنه نشر محتويات غير لائقة والتي لا تخص النيابة الإدارية».

وأضافت صفحة النيابة الإدارية الرسمية: «وبناءً عليه قامت النيابة الإدارية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، واستعادة الحساب الرسمي وملاحقة مرتكبي تلك الجريمة التي تقع تحت طائلة قانون الجريمة الإلكترونية».

جدير بالذكر أن صفحة النيابة الادارية تعرضت للاختراق، الاثنين، وتم نشر صور غير لائقة عليها، واستمر ذلك لفترة من الوقت حتى تم استعادة الصفحة منذ قليل ونشر بيان النيابة الرسمي.

- بيان النيابة الإدارية الرسمي بعد اختراق واستعادة صفحتها عبر فيسبوك -

- بيان النيابة الادارية الرسمي بعد اختراق واستعادة صفحتها عبر إنستجرام -

المصرى اليوم

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