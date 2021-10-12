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أول تعليق من الحضري بعد انفعال الشناوي عليه في مباراة ليبيا

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أول تعليق من الحضري بعد انفعال الشناوي عليه في مباراة ليبيا أول تعليق من الحضري بعد انفعال الشناوي عليه في مباراة ليبيا

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أعرب عصام الحضري، مدرب حراس مرمى الوطني الأول، عن سعادته البالغة بفوز المنتخب أمام ليبيا، في تفصيات .

وكان منتخب حقق الفوز على ليبيا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين، على ملعب الشهداء، في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السادسة لتصفيات كأس العالم قطر 2022.

وكتب عصام الحضري، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «ألف مبروك لمصر وجماهير مصر العظيمة فوز منتخب مصر و٣ نقاط مهمة في مشوار التصفيات».

وأضاف: «ألف سلامة عليك يا شناوي، ومبروك تألقك يا جبل ومبروك لكل الحراس صبحي وبسام وجودكم واستعدادكم في أي وقت تكونوا على قدر المسؤلية ونفس المستوى وإن شاء الله موفقين دايما يا رجالة».

كان محمد الشناوي حارس مرمى منتخب الفراعنة، تعرض لإصابة في العضلة الخلفية عند الدقيقة 25 من مباراة منتخب مصر وليبيا، ليقرر الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش إراحته والدفع بالحارس البديل محمد أبوجبل ليخرج الشناوي وينفث عن غضبه في وجه مدربه عصام الحضري.

المصرى اليوم

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