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بارزاني يشكر الكاظمي على إدارة الانتخابات.. ويحذر مرشحى «الديمقراطي» من الغرور

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بارزاني يشكر الكاظمي على إدارة الانتخابات.. ويحذر مرشحى «الديمقراطي» من الغرور بارزاني يشكر الكاظمي على إدارة الانتخابات.. ويحذر مرشحى «الديمقراطي» من الغرور

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هنأ الزعيم الكردي مسعود بارزاني، مساء اليوم الاثنين، الكرد بنجاح الانتخابات التشريعية العراقية وتفوق مرشحي الحزب الديمقراطي، ناصحا إياها بألا يكونوا مغرورين بالنتيجة وأن يهتموا بتقديم الأفضل للجماهير.

وقال بارزاني في بيان له «إن مرشحى الديمقراطي حققوا النجاح الكبير للحزب ونهجه وأراحوا أرواح الشهداء، وأن تفوقهم يعني سمو المبادئ والقيم التي يقوم عليها نضال شعب كردستان، مؤكداً أن فوز الحزب رسالة إلى جميع الأطراف بأن شعب كردستان لن يتخلى عن التاريخ وقيمه».

وتابع بارزاني: «ينبغي أن يكون فوز الحزب دافعاً للمسؤولين والكوادر الحزبية لتقديم أفضل الخدمات للشعب، وألا ينسوا نصيحة البارزاني القيمة والتي مفادها ألا يكونوا مغرورين بالفوز، ولا يخيب أملهم بالإخفاق. مثنيا على دور مفوضية الانتخابات والأجهزة الأمنية وجميع الجهات المعنية في إقليم كردستان والعراق الاتحادي، على تفانيهم لإنجاح انتخابات مجلس النواب العراقي».

ووجه بارزاني الشكر لرئيس مجلس الوزراء العراقي قائلا: «نقدر دور مصطفى الكاظمي في إجراء الانتخابات. هذا نجاح لإدارة الشعب والديمقراطية، ونأمل في توحد الأحزاب الكردستانية وأن تعمل جميع الأطراف لأجل هدف مشترك وبناء علاقات بين كردستان والعراق الاتحادي على أساس الشراكة الحقيقية»، مختصا مواطنى كركوك بالتحية في ختام البيان.

كانت نتائج الانتخابات العراقية أشارت إلى فوز مرشحى الحزب الديمقراطى الكردستاني بعدد 33 مقعدا ليكون الأول على مستوى كردستان، والثاني بعد التيار الصدري.

المصرى اليوم

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