«أمر تكليف» بقرية سعود في الشرقية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

برعاية د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، جهودها في توعية المواطنين في القرى والمناطق بالتضحيات العظيمة لجنود الوطن البواسل، حيث التقى جمهور قرية سعود مركز الحسينية بمحافظة الشرقية بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله، مع أبطال العرض المسرحي «أمر تكليف» من إنتاج البيت الفني للمسرح، على المسرح المتنقل بمدرسة كمال الدين الإعدادية بقرية سعود .

تدور أحداث العرض الذي يقدمه نجوم البيت الفني للمسرح حول مجموعة من الجنود المرابطين في أحد النقاط العسكرية لحماية الحدود المصرية من الجماعات الإرهابية التي تحاول الهجوم عليهم، إلا أن بسالتهم وحبهم الكبير لتراب مصر وقف دائما حائلا بين محاولات جماعات الظلام في النيل من أمن الوطن، العرض بطولة الفنانة القديرة عزة لبيب ومجموعة كبيرة من النجوم الشباب منهم تقي عادل، عبدالله صبري، فادي خفاجة، زكريا معروف، جهاد أبوالعينين، وأحمد الرافعي، ومن إخراج باسم قناوي.