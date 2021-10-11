أخبار عاجلة

بعد مرور مفاجئ.. تكليف وائل أبو المجد قائمًا بأعمال مدير مستشفى كفرالشيخ -
أستاذ فيروسات يحذر من زيادة إصابات كورونا: التطعيمات ضرورية لتخفيف الأعراض -
محاضرة علمية وورشة عمل بقسم الأطفال بمستشفى السويس العام -
خالد جلال ناعيًا صلاح الراوي : تتلمذت على يديه أجيال كثيرة -
رئيس وزراء مالي: التقارير حول محادثات مع شركة «فاغنر» العسكرية شائعات -
وصول محمد صلاح ورفاقه إلى مدريد لمواجهة أتلتيكو -
نجم برشلونة السابق ينتقد رحيل ميسي ونيمار إلى باريس سان جيرمان -
«النواب» تمهل اتحاد الكرة مهلة للرد على اتهامات الفساد أو إحالته للنائب العام -
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19-10-2021 ليفربول وأتليتكو و باريس سان جيرمان ولاييزج -
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19-10-2021 والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«أمر تكليف» بقرية سعود في الشرقية

Print
«أمر تكليف» بقرية سعود في الشرقية «أمر تكليف» بقرية سعود في الشرقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

برعاية د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، جهودها في توعية المواطنين في القرى والمناطق بالتضحيات العظيمة لجنود الوطن البواسل، حيث التقى جمهور قرية سعود مركز الحسينية بمحافظة الشرقية بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله، مع أبطال العرض المسرحي «أمر تكليف» من إنتاج البيت الفني للمسرح، على المسرح المتنقل بمدرسة كمال الدين الإعدادية بقرية سعود .

تدور أحداث العرض الذي يقدمه نجوم البيت الفني للمسرح حول مجموعة من الجنود المرابطين في أحد النقاط العسكرية لحماية الحدود المصرية من الجماعات الإرهابية التي تحاول الهجوم عليهم، إلا أن بسالتهم وحبهم الكبير لتراب وقف دائما حائلا بين محاولات جماعات الظلام في النيل من أمن الوطن، العرض بطولة الفنانة القديرة عزة لبيب ومجموعة كبيرة من النجوم الشباب منهم تقي عادل، عبدالله صبري، فادي خفاجة، زكريا معروف، جهاد أبوالعينين، وأحمد الرافعي، ومن إخراج باسم قناوي.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزيرة الثقافة تكرم أبطال أكتوبر وتسلم جوائز مسابقة «أنا المصري» للأغنية الوطنية

وزيرة الثقافة تكرم أبطال أكتوبر وتسلم جوائز مسابقة «أنا المصري» للأغنية الوطنية

«مصر للطيران» : طلبنا قرض حكومي لسد التزاماتنا بسبب خسائر توقف كورونا

«مصر للطيران» : طلبنا قرض حكومي لسد التزاماتنا بسبب خسائر توقف كورونا

بالصور.. رئيس الأولمبية المصرية يوجه رسالة قوية خلال جلسة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

بالصور.. رئيس الأولمبية المصرية يوجه رسالة قوية خلال جلسة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

هالة صدقي عن فيلم ريش : مصر تعيش عصر جديد في عهد الرئيس السيسي

هالة صدقي عن فيلم ريش : مصر تعيش عصر جديد في عهد الرئيس السيسي