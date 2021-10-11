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عبده الزراع في ضيافة نادي أدب منيا القمح

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عبده الزراع في ضيافة نادي أدب منيا القمح عبده الزراع في ضيافة نادي أدب منيا القمح

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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، باقة متنوعة من الفعاليات الأدبية والثقافية بفرع ثقافة الشرقية بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله، حيث نظم نادي الأدب بقصر ثقافة منيا القمح أمسية أدبية بحضور الأديب عبده الزراع، بدأت بكلمه لمدير عام الفرع رحب فيها بالسادة الحضور، ثم أشاد بجهود نوادي الأدب على مستوى فرع ثقافة الشرقية.

كما تطرق إلى دور الأدب في حياتنا اليومية وفى بناء المجتمع وتربية وتغذية العقول للأجيال القادمة، تلاها كلمة الأديب عبده الزراع استعرض من خلالها نشأة أدب الطفل ومراحله حول العالم إلى ما وصل إليه اليوم، حيث يشكل أدب الطفل أهمية كبيرة لإثراء ذهن الطفل ووجدانه، وشارك شعراء النادي بمجموعة من القصائد ومنهم محمد المهدي وقصيدة «انتصارات أكتوبر»، وقدم رضا أبوالغيط قصيدة بعنوان «يا مصرنا»، وقدم محمد رأفت قصيدة «أمنية»، وفي ختام الأمسية قام مدير الفرع بتكريم عدد من الشعراء والسادة الضيوف.

المصرى اليوم

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