مستشار المفتي: أعرف أشخاصا يصلون على النبي 100 ألف مرة في اليوم

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كشف الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أن هناك أشخاص يصلون على النبي في اليوم والليلة أكثر من عشرة آلاف مرة.

وأضاف مستشار مفتي الجمهورية، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن هناك أشخاص أعرفهم أيضا ولكن هم قلة، يصلون على النبي 100 ألف مرة في اليوم.

وذكر أن هؤلاء يكثرون من الصلاة على النبي، لتحصين أنفسهم من الأعمال السيئة والمعاصي، منوها أن اللسان الذي جري عليه اسم رسول الله، لن يخرج لفظ سئ.

وأشار إلى أنه لا حرج في الاحتفال بالمولد النبوي، بالصدقات والمديح والذكر وصنع الحلوى، ومساعدة الفقراء والمحتاجين.