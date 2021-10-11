أخبار عاجلة

بعد مرور مفاجئ.. تكليف وائل أبو المجد قائمًا بأعمال مدير مستشفى كفرالشيخ -
أستاذ فيروسات يحذر من زيادة إصابات كورونا: التطعيمات ضرورية لتخفيف الأعراض -
محاضرة علمية وورشة عمل بقسم الأطفال بمستشفى السويس العام -
خالد جلال ناعيًا صلاح الراوي : تتلمذت على يديه أجيال كثيرة -
رئيس وزراء مالي: التقارير حول محادثات مع شركة «فاغنر» العسكرية شائعات -
وصول محمد صلاح ورفاقه إلى مدريد لمواجهة أتلتيكو -
نجم برشلونة السابق ينتقد رحيل ميسي ونيمار إلى باريس سان جيرمان -
«النواب» تمهل اتحاد الكرة مهلة للرد على اتهامات الفساد أو إحالته للنائب العام -
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19-10-2021 ليفربول وأتليتكو و باريس سان جيرمان ولاييزج -
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19-10-2021 والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مستشار المفتي: أعرف أشخاصا يصلون على النبي 100 ألف مرة في اليوم

Print
مستشار المفتي: أعرف أشخاصا يصلون على النبي 100 ألف مرة في اليوم مستشار المفتي: أعرف أشخاصا يصلون على النبي 100 ألف مرة في اليوم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أن هناك أشخاص يصلون على النبي في اليوم والليلة أكثر من عشرة آلاف مرة.

وأضاف مستشار مفتي الجمهورية، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن هناك أشخاص أعرفهم أيضا ولكن هم قلة، يصلون على النبي 100 ألف مرة في اليوم.

وذكر أن هؤلاء يكثرون من الصلاة على النبي، لتحصين أنفسهم من الأعمال السيئة والمعاصي، منوها أن اللسان الذي جري عليه اسم رسول الله، لن يخرج لفظ سئ.

وأشار إلى أنه لا حرج في الاحتفال بالمولد النبوي، بالصدقات والمديح والذكر وصنع الحلوى، ومساعدة الفقراء والمحتاجين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بعد مرور مفاجئ.. تكليف وائل أبو المجد قائمًا بأعمال مدير مستشفى كفرالشيخ

بعد مرور مفاجئ.. تكليف وائل أبو المجد قائمًا بأعمال مدير مستشفى كفرالشيخ

أستاذ فيروسات يحذر من زيادة إصابات كورونا: التطعيمات ضرورية لتخفيف الأعراض

أستاذ فيروسات يحذر من زيادة إصابات كورونا: التطعيمات ضرورية لتخفيف الأعراض

محاضرة علمية وورشة عمل بقسم الأطفال بمستشفى السويس العام

محاضرة علمية وورشة عمل بقسم الأطفال بمستشفى السويس العام

خالد جلال ناعيًا صلاح الراوي : تتلمذت على يديه أجيال كثيرة

خالد جلال ناعيًا صلاح الراوي : تتلمذت على يديه أجيال كثيرة