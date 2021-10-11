حملة طرق الأبواب في الفيوم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذا لتوجيهات د.إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة، شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال فرع ثقافة الفيوم بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، في حملة «طرق الأبواب» بعنوان «المرآة صانعة السلام» بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وذلك بقرية حلفا بمركز اطسا، تضمن البرنامج محاضرة بعنوان «الزواج المبكر وأضراره على صحة المرأة» لهالة محمد عضو المجلس القومي للمرأة بالفيوم، التي تحدثت عن رغبة الأهل في الاستقرار وإقامة بيت مُستقلّ لأبنائهم، ولكنّهم يجهلون عواقب هذا الزواج، والمشاكل الناتجة عنه منها تحمّل المسؤولية في سن صغيرة جداً، والتي تتضاعف عند إنجاب الأطفال، بالإضافة للتأثير السلبي للحمل على صحّة الفتاة في سن مُبكّرة واحتماليّة انهيار الزواج بسبب الجهل وعدم القدرة على التكيُّف، أعقب الندوة ورشة حكي لمسرح العرائس بعنوان «حسن الذئب» وأخرى للرسم على وجوه للأطفال.

عقد قسم الثقافة العامة احتفالية بمناسبة الذكرى الـ٤٨ لانتصارات أكتوبر المجيدة تضمن برنامجها ندوة بعنوان «أكتوبر بطولات تتحدى الزمن»، بحضور الكاتب الصحفي محمد الشافعي واللواء أركان حرب مجدي شحاته والروائي أحمد عبده، تناول المشاركين في الندوة انتصارات أكتوبر من منظور تاريخي، حيث تحدث اللواء مجدي شحاته عن ذكرياته في حرب أكتوبر باعتباره أحد أهم أبطال الصاعقة المصرية آنذاك، ومشارك في مفاوضات الكيلو 101، وتحدث الشافعي عن الفترة بين نكسة 1967 وحتى انتصار أكتوبر، وتكلم عبده عن تجربته في أدب الحروب وعن كون انتصار أكتوبر أعظم الانتصارات العسكرية، بالإضافة لكلمة الصحفية مريانا سامي، والتي كانت تتناول انتصار أكتوبر على المستويين المعنوي والسياسي، مع أمسية شعرية للشعراء علاء الرمحي، عبدالكريم عبدالحميد، مصطفى عبدالباقى، أدارها سيد لطفى، واختتمت بعرض لفرقة نغم للوتريات بقيادة المايسترو محمد سيد.

احتفلت مكتبة الطفل والشباب بطامية بانتصارات أكتوبر بحضور صائد الدبابات محمد المصري والذي دمر عدد ٢٧ دبابة من للعدو الإسرائيلي، والحاصل على نجمة سيناء للتحدث عن يوم النصر والعزه والكرامة وعن كيفية إسقاطه لهذا العدد من الدبابات، تضمن الحفل فقرة شعر للطالب أنس جبريل بعنوان أنا مصري مع عرض غنائي قدم أغاني وطنية، وجاء ذلك بحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والسادة النواب بمركز طامية.