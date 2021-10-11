أخبار عاجلة

بعد مرور مفاجئ.. تكليف وائل أبو المجد قائمًا بأعمال مدير مستشفى كفرالشيخ -
أستاذ فيروسات يحذر من زيادة إصابات كورونا: التطعيمات ضرورية لتخفيف الأعراض -
محاضرة علمية وورشة عمل بقسم الأطفال بمستشفى السويس العام -
خالد جلال ناعيًا صلاح الراوي : تتلمذت على يديه أجيال كثيرة -
رئيس وزراء مالي: التقارير حول محادثات مع شركة «فاغنر» العسكرية شائعات -
وصول محمد صلاح ورفاقه إلى مدريد لمواجهة أتلتيكو -
نجم برشلونة السابق ينتقد رحيل ميسي ونيمار إلى باريس سان جيرمان -
«النواب» تمهل اتحاد الكرة مهلة للرد على اتهامات الفساد أو إحالته للنائب العام -
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19-10-2021 ليفربول وأتليتكو و باريس سان جيرمان ولاييزج -
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19-10-2021 والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حملة طرق الأبواب في الفيوم

Print
حملة طرق الأبواب في الفيوم حملة طرق الأبواب في الفيوم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذا لتوجيهات د.إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة، شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال فرع ثقافة الفيوم بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، في حملة «طرق الأبواب» بعنوان «المرآة صانعة السلام» بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وذلك بقرية حلفا بمركز اطسا، تضمن البرنامج محاضرة بعنوان «الزواج المبكر وأضراره على صحة المرأة» لهالة محمد عضو المجلس القومي للمرأة بالفيوم، التي تحدثت عن رغبة الأهل في الاستقرار وإقامة بيت مُستقلّ لأبنائهم، ولكنّهم يجهلون عواقب هذا الزواج، والمشاكل الناتجة عنه منها تحمّل المسؤولية في سن صغيرة جداً، والتي تتضاعف عند إنجاب الأطفال، بالإضافة للتأثير السلبي للحمل على صحّة الفتاة في سن مُبكّرة واحتماليّة انهيار الزواج بسبب الجهل وعدم القدرة على التكيُّف، أعقب الندوة ورشة حكي لمسرح العرائس بعنوان «حسن الذئب» وأخرى للرسم على وجوه للأطفال.

عقد قسم الثقافة العامة احتفالية بمناسبة الذكرى الـ٤٨ لانتصارات أكتوبر المجيدة تضمن برنامجها ندوة بعنوان «أكتوبر بطولات تتحدى الزمن»، بحضور الكاتب الصحفي محمد الشافعي واللواء أركان حرب مجدي شحاته والروائي أحمد عبده، تناول المشاركين في الندوة انتصارات أكتوبر من منظور تاريخي، حيث تحدث اللواء مجدي شحاته عن ذكرياته في حرب أكتوبر باعتباره أحد أهم أبطال الصاعقة المصرية آنذاك، ومشارك في مفاوضات الكيلو 101، وتحدث الشافعي عن الفترة بين نكسة 1967 وحتى انتصار أكتوبر، وتكلم عبده عن تجربته في أدب الحروب وعن كون انتصار أكتوبر أعظم الانتصارات العسكرية، بالإضافة لكلمة الصحفية مريانا سامي، والتي كانت تتناول انتصار أكتوبر على المستويين المعنوي والسياسي، مع أمسية شعرية للشعراء علاء الرمحي، عبدالكريم عبدالحميد، مصطفى عبدالباقى، أدارها سيد لطفى، واختتمت بعرض لفرقة نغم للوتريات بقيادة المايسترو محمد سيد.

احتفلت مكتبة الطفل والشباب بطامية بانتصارات أكتوبر بحضور صائد الدبابات محمد المصري والذي دمر عدد ٢٧ دبابة من للعدو الإسرائيلي، والحاصل على نجمة سيناء للتحدث عن يوم النصر والعزه والكرامة وعن كيفية إسقاطه لهذا العدد من الدبابات، تضمن الحفل فقرة شعر للطالب أنس جبريل بعنوان أنا مصري مع عرض غنائي قدم أغاني وطنية، وجاء ذلك بحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والسادة النواب بمركز طامية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بعد مرور مفاجئ.. تكليف وائل أبو المجد قائمًا بأعمال مدير مستشفى كفرالشيخ

بعد مرور مفاجئ.. تكليف وائل أبو المجد قائمًا بأعمال مدير مستشفى كفرالشيخ

أستاذ فيروسات يحذر من زيادة إصابات كورونا: التطعيمات ضرورية لتخفيف الأعراض

أستاذ فيروسات يحذر من زيادة إصابات كورونا: التطعيمات ضرورية لتخفيف الأعراض

محاضرة علمية وورشة عمل بقسم الأطفال بمستشفى السويس العام

محاضرة علمية وورشة عمل بقسم الأطفال بمستشفى السويس العام

خالد جلال ناعيًا صلاح الراوي : تتلمذت على يديه أجيال كثيرة

خالد جلال ناعيًا صلاح الراوي : تتلمذت على يديه أجيال كثيرة