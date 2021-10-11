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تبون: ما يمس تونس يمسنا وأشهد للرئيس قيس سعيد أنه ديمقراطي ووطني إلى النخاع

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تبون: ما يمس تونس يمسنا وأشهد للرئيس قيس سعيد أنه ديمقراطي ووطني إلى النخاع تبون: ما يمس تونس يمسنا وأشهد للرئيس قيس سعيد أنه ديمقراطي ووطني إلى النخاع

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اعتبر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في تصريح إعلامي، أن ما يمس تونس يمسس الجزائري، مؤكدا أنه لا يتدخل في الشؤون الداخلية لتونس ولكنه يُساندها للخروج من النفق.

وقال تبون: «ما يُهدد تونس أمنيا نحن هنا.. تونس دولة حرة ولشعبها أن يختار ما يُريد وأشهد بأن الرئيس قيس سعيد رئيس مثقف وديمقراطي ووطني إلى النخاع» .
كما نفى تبون طلب الغنوشي اللجوء السياسي إلى الجزائر، مؤكدا أنه كان يعتزم القيام بزيارة إلى بلاده للقاء المجلس الوطني الشعبي الجزائري.

وأعلن الرئيس أنه سيُؤدي زيارة دولة إلى تونس ويُرافقه نصف أعضاء لإبرام الاتفاقيات المُجمدة بين البلدين، مشددا على أن تونس جيران مثاليين.

المصرى اليوم

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