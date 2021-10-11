قافلة ثقافية عن دور المرأة في إرساء قواعد السلام بالجيزة

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بالتعاون مع المركز القومي للمرأة، من خلال ثقافة الجيزة إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، قافلة ثقافية بمكتبة أطفيح الثقافية، تضمنت عقدت محاضرة بعنوان «دور المرأة في إرساء قواعد السلام» حاضرها كرم ربيع، الذي ألقى الضوء على أهمية دور المرأة باعتبارها العنصر الأهم والفعال في إدارة المجتمع وتحمل شؤونه ومواجهة مشكلاته، وإرساء قواعد السلام داخل الأسرة الذي بدوره ينعكس إيجابا على إرساء السلام بالمجتمع ككل.

أعقب ذلك ندوة أخرى بعنوان «المرأة المصرية صانعة السلام»، شارك بها ممثلي «المجلس القومي للمرأة، وإدارة وعظ الأوقاف، والادارة الصحية بأطفيح»، دارت حول جهود الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة في دعم وتمكين المرأة، كهدف من اهداف تحقيق التنمية المستدامة، والتي من شأنها دعم وتأهيل المرأة المصرية لتؤدي بكفاءة دورها المحوري في نهضة المجتمع.

كما تضمنت الفعاليات عرض مسرح عرائس قفازية لورشة حكي تناولت دور المرأة في المجتمع، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية، وفي إطار المساهمة في تمكين المرأة ودعمها لتعلم حرفة يدوية كنواة لمشروع صغير، نفذت دعاء محمد ورشة أعمال يدوية لتعليم صناعة الحلي، وفي ضوء دعم وتنمية المواهب، شاركت مجموعة من مواهب مكتبة أطفيح بفقرات في مجال القاء الشعر والغناء.