عدد إدارة عندنا.. وزير التعليم: فنلندا فيها 500 ألف طالب فقط

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علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على كثافة الطلاب في الفصول، قائلا: «دولة: فنلندا فيها ٥٠٠ ألف طالب فقط.. ده عدد إدارة عندنا».

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، المُذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»،: «لدينا أكثر من 60 ألف مدرسة، ومتوسط عدد الفصول في هذه المدارس مليون و320 ألف فصل».

وأشار: «من المفارقة العجيبة أني كان معايا سفير فلندا عندكم كام»، متابعا: «فنلندا من أول كي جي1 حتى الثانوية العامة لديهم 500 ألف طالب.. ودول أقل من إدارة تعليمية عندنا».