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علق حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، على استبعاد محمد عبدالغني، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من مباراة توسكر الكيني.

واستبعد الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، محمد عبدالغني من رحلة كينيا، بسبب عدم استخراج تصريح السفر للاعب.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«عيب، لاعب لا يسافر مع الزمالك بسبب ظروف التجنيد»، مضيفًا :«عبدالغني، ليس لاعبًا جديدًا على نادي الزمالك، لذلك من المفترض أن الجهاز الإداري يعلم موقف اللاعب من التجنيد».

وأضاف :«عندما يتعاقد الزمالك مع لاعب، الجهاز الإداري ينظر إلى موقفه من التجنيد، عبدالغني، لاعب قديم من المفترض أنني أعلم موقفه من التجنيد والتعليم».

وتابع :«ما حدث عيب، مش الزمالك اللي يحصل فيه كدة»، مضيفًا :«الزمالك يعاني في مركز الدفاع بعد عدم قيد محمود شبانة، وباستبعاد عبدالغني، أصبح لا يوجد سوى محمود الونش ومحمود علاء، بالاضافة اللاعب الشاب حسام عبدالمجيد».