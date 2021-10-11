محمد صلاح يغادر مباراة ليبيا تحت الحراسة الخاصة.. عملاق يؤمن النجم المصري (صور)

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محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي غارد ملعب مباراة ليبيا الذي فاز بها المنتخب الوطني المصري بثلاثة نظيفة تحت الحراسة. عقب إطلاق فيكتو جوميز حكم اللقاء صافرة نهاية اللقاء دخل الحارس الخاص بالنجم المصري ومنع وصول أي شخص له سواء من حاملي الكرات داخل الملعب أو لاعبو المنتخب المنافس.

محمد صلاح

محمد صلاح تحت الحراسة في ليبيا.. «بودي جارد» يؤمن «مو» قبل موقعة أحفاد المختار

وقبل مباراة مصر ضد ليبيا في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم قطر 2022، محمد صلاح تحت الحراسة في ليبيا، ووفقا لتقارير صحفية ليبية، يلازم شخص ضخم البنيان النجم المصري محمد صلاح في جميع تحركاته منذ وصوله إلى مدينة بنغازي رفقة المنتخب المصري قبل مواجهة نظيره الليبي، في المباراة التي تقام الليلة، في الجولة الرابعة من تصفيات المجموعة السادسة المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وأشارت التقارير أنه حصل على صورة أثناء تواجد هذا الشخص رفقة صلاح من داخل فندق البعثة، حيث يلازمه في كل تحركاته، ما أثار تساؤلات العاملين بفندق إقامة المنتخب المصري، وكذلك المتابعين لأخبار البعثة منذ وصولها إلى بنغازي، والإقامة بفندق «المروة» الذي تم حجزه بالكامل للبعثة المصرية لحين مغادرتها عقب المباراة.

وأضافت التقارير الليبية أن «العملاق» الذي يرافق محمد صلاح، هو أحد الحراس الشخصيين المكلفين بمرافقة نجم ليفربول الإنجليزي في جميع تحركاته سواء في فندق الإقامة أو في ملعب التدريب.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات من وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي لمسئولي اتحاد الكرة المصري، والذي قرر توفير حماية خاصة للاعب بمجرد انضمامه لمعسكر المنتخب المصري، بناءًا على طلب من إدارة الأمن في نادي ليفربول الإنجليزي، سواء في المباريات التي يخوضها منتخب مصر على ملعبه أو خارجه، نظرًا لما يحظى به من جماهيرية طاغية.