أسطورة ليفربول السابق يُدعم كورتوا في انتقاده لـ «يويفا وفيفا»

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أشاد جيمي كاراجر أسطورة فريق ليفربول الإنجليزي تيبو كورتوا بعد أن فتح حارس المرمى البلجيكي النار فيها على مسؤولي الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم، «فيفا» و«يويفا» على الترتيب.

وانتقد كورتوا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب ازدحام جدول مباريات كرة القدم وعدم اهتمامه بإراحة اللاعبين، وتحدث عن ذلك في مقابلة بعد مباراة تحديد المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية بين بلجيكا وإيطاليا، حيث فاز الأزوري في تلك المباراة 2-1.

وخرج كاراجر لدعم حارس مرمى ريال مدريد، وغرد: «مقابلة رائعة مع تيبو كورتوا، كل ما يقوله صحيح، لا سيما بشأن مباريات المركز الثالث في البطولات، وهو إهدار مطلق للوقت في تلك البطولات».

خلال المقابلة التي أعقبت المباراة، لم يتوقف كورتوا عن انتقاد الاتحاد الأوروبي. قائلاً: «هذه المباراة لتحديد المركز الثالث، هي مجرد لعبة مالية، علينا أن نكون صادقين بشأنها».

أضاف: «هذه المباراة نلعبها لأنه بالنسبة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أموال إضافية ومباراة إضافية على شاشات التلفزيون، بالنسبة لنا، إنها مباراة جيدة لأنها ضد إيطاليا. لكن انظر إلى أي مدى غيّر كلا الفريقين تشكيلتهما، إذا كان كلا الفريقين في النهائي لكان لاعبين آخرين يلعبون، إنهم لا يهتمون باللاعبين، إنهم يهتمون فقط بجيوبهم».

واحتل منتخب بلجيكا المركز الرابع في البطولة بعد الخسارة في مباراة المركز الثالث أمام نظيره منتخب إيطاليا بنتيجة 2-1.