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سيدات سلة يهزمن البنك الأهلي في مرحلة المباريات الفاصلة

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سيدات سلة الزمالك يهزمن البنك الأهلي في مرحلة المباريات الفاصلة سيدات سلة يهزمن البنك الأهلي في مرحلة المباريات الفاصلة

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فاز الفريق الأول لكرة السلة سيدات بنادي ، على فريق البنك الأهلي بنتيجة 75-30 خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الاثنين، بصالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر، ضمن منافسات الدور النهائي بمرحلة المباريات الفاصلة بالدرجة الأولي.

ويستعد فريق سيدات الزمالك لمواجهة فريق التوفيقية مساء غد الثلاثاء، بصالة صيد الدقي بالدور النهائي لبطولة المنطقة.

ويتكون الجهاز الفني لفريق سلة الزمالك من مصطفى هدهود المدير الفني، وياسر عبدالعاطي مساعدا، وهبة أحمد حسنين إدارية، وإنجي هلال علاج طبيعي.

المصرى اليوم

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