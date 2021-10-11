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بعثة تغادر إلى كينيا استعدادًا لمواجهة توسكر

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بعثة الزمالك تغادر إلى كينيا استعدادًا لمواجهة توسكر بعثة تغادر إلى كينيا استعدادًا لمواجهة توسكر

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غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مطار القاهرة متجهة إلى كينيا استعدادا لمواجهة توسكر الكيني في الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق أعلن قائمة الفريق المتجهة إلى كينيا مساء اليوم .

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبدالشافي، حازم إمام، حسام عبدالمجيد، عبدالله جمعة وأحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف روقا، إسلام جابر، محمود عبدالعزيز، إمام عاشور، محمود عبدالرازق شيكابالا، حمدي علاء، السيد عبدالله نيمار، سيف جعفر.

خط الهجوم: يوسف أوباما

ومن المقرر أن يلحق ببعثة الفريق يوم ١٣ من الشهر الجاري عقب انتهاء ارتباطات منتخبات بلادهم كلا من:

محمد أبوجبل في حراسة المرمى.

خط الدفاع: محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

المصرى اليوم

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