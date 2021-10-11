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موعد مباراة منتخب القادمة بعد الفوز على ليبيا

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موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد الفوز على ليبيا موعد مباراة منتخب القادمة بعد الفوز على ليبيا

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حقق منتخب الأول فوزًا ثمينًا على حساب نظيره الليبي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الطرفين بملعب 28 مارس بمدينة بنغازي الليبية بمنافسات الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وسجل ثلاثية منتخب مصر كل من أحمد فتوح ومصطفى محمد ورمضان صبحي في الدقائق 39 و45 و72 من عمر المباراة.

وعزز منتخب مصر صدراته لمجموعته في المرحلة قبل الأخيرة من عمر التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، عقب نهاية الجولة الرابعة.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب مجموعته برصيد 10 نقاط.

وتجمد رصيد الليبي عند 6 نقاط محتلاً المركز الثاني.

ويأتي المنتخب الجابوني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

ويتذيل المنتخب الأنجولي ترتيب المجموعة بـ 3 نقاط.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام أنجولا في العاصمة لواندا يوم 11 من شهر نوفمبر المقبل في إطار الجولة الخامسة من تصفيات 2022.

المصرى اليوم

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