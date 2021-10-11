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حقق منتخب مصر الأول فوزًا ثمينًا على حساب نظيره الليبي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الطرفين بملعب 28 مارس بمدينة بنغازي الليبية بمنافسات الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وسجل ثلاثية منتخب مصر كل من أحمد فتوح ومصطفى محمد ورنضان صبحي في الدقائق 39 و 45 و 72 من عمر المباراة.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2022

وعزز منتخب مصر صدراته لمجموعته في المرحلة قبل الأخيرة من عمر التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، عقب نهاية الجولة الرابعة.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب مجموعته برصيد 10 نقاط.

وتجمد رصيد المنتخب الليبي عند 6 نقاط محتلاً المركز الثاني.

ويأتي المنتخب الجابوني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

ويتذيل المنتخب الأنجولي ترتيب المجموعة بـ 3 نقاط.

ويتبقى للمنتخب المصري مباراتين في الجولتين الخاسمة والسادسة بملاقاة أنجولا في لواندا والجابون في القاهرة.