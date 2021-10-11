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حظوظ وفرص منتخب في التأهل للمرحلة الأخيرة من تصفيات

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حظوظ وفرص منتخب مصر في التأهل للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم حظوظ وفرص منتخب في التأهل للمرحلة الأخيرة من تصفيات

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حقق منتخب الأول فوزًا ثمينًا على حساب نظيره الليبي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الطرفين بملعب 28 مارس بمدينة بنغازي الليبية بمنافسات الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وسجل ثلاثية منتخب مصر كل من أحمد فتوح ومصطفى محمد ورنضان صبحي في الدقائق 39 و45 و72 من عمر المباراة.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات 2022

وعزز منتخب مصر صدراته لمجموعته في المرحلة قبل الأخيرة من عمر التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، عقب نهاية الجولة الرابعة.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب مجموعته برصيد 10 نقاط.

وتجمد رصيد الليبي عند 6 نقاط محتلاً المركز الثاني.

ويأتي المنتخب الجابوني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

ويتذيل المنتخب الأنجولي ترتيب المجموعة بـ 3 نقاط.

ويتبقى للمنتخب المصري مباراتين في الجولتين الخاسمة والسادسة بملاقاة أنجولا في لواندا والجابون في القاهرة.

حظوظ منتخب مصر في التأهل للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022

المنتخب المصري يفصله الحصول على 3 نقاط فقط من مباراتيه المقبلتين (أنجولا خارح ملعبه والجابون في القاهرة) من أجل التأهل رسميًا للمرحلة الأخيرة دون النظر لنتائج باقي المنتخبات.

المنتخب المصري بإمكانه أيضاً التأهل للمرحلة الأخيرة في حال التعادل في المباراتين المقبلتين وتحقيق نقطتين فقط أمام كل من أنجولا والجابون، بشرط تعثر ليبيا في مباراة واحدة من مباراتيها أمام أي من الجابون أو أنجولا.

المصرى اليوم

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