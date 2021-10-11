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حمادة أنور عن تدخل صلاح في اختيار تشكيل المنتحب: كلام "هري"

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حمادة أنور عن تدخل صلاح في اختيار تشكيل المنتحب: كلام "هري" حمادة أنور عن تدخل صلاح في اختيار تشكيل المنتحب: كلام "هري"

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علق حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي السابق، على ما يردده البعض بشأن تدخل محمد صلاح، نجم الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، في اختيار قائمة وتشكيل الوطني.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج " المصري اليوم" الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز، :"الحديث عن أن محمد صلاح، يتدخل في اختيارات قائمة وتشكيل المنتخب واختيار الجهاز الفني الجديد بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، كلام (هري)، لو ناقشنا هذا الموضوع من الأساس (عيب)".

وأضاف :"حتى إن كان هذا الكلام صحيح، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عندما كان لاعبًا في برشلونة، أي لاعب كان يتعاقد معه النادي الكاتالوني، يتم أخذ رأيه فيه، ونفس الأمر بالنسبة للبرتغالي كريستيانو رونالدو، عندما كان في ريال مدريد، فأي جملة مفيدة، سيتم وضع فيها محمد صلاح".

المصرى اليوم

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