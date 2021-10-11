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«الأول في ملاعب شمال أفريقيا بتصفيات المونديال».. منتخب مصر يحقق انتصاراً تاريخيًا على ليبيا

حقق منتخب مصر الأول فوزًا ثمينًا على حساب نظيره الليبي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الطرفين بملعب 28 مارس بمدينة بنغازي الليبية بمنافسات الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وسجل ثلاثية منتخب مصر كل من أحمد فتوح ومصطفى محمد ورنضان صبحي في الدقائق 39 و 45 و 72 من عمر المباراة.

ويعتبر الانتصار هو الأول لمنتخب مصر عبر تاريخه في تصفيات كأس العالم على حساب أحد منتخبات شمال أفريقيا في ملعبهم.

وإليكم نتائج منتخب مصر أمام منتخبات شمال أفريقيا في ملعبهم قبل الفوز على ليبيا.

سلسلة من التعثرات على مستوى النتائج صاحبت رحلة المنتخب المصري أمام منافسيه من الشمال الأفريقي على ملعبهم عبر تاريخ مشاركاته في التصفيات القارية المؤهلة للمونديال.

وخسر المنتخب المصري بهدفين نظيفين على يد نظيره التونسي في تصفيات مونديال 1974، قبل أن يتبقى هزيمة كبرى بنتيجة 4/1 على يد نسور قرطاج مجددًا وسط أنصارهم في تصفيات كأس العالم 1978.

وتجدد اخفاق الفراعنة في ملاعب شمال أفريقيا، بوداعين متتاليين من التصفيات المونديالية على يد المنتخب المغربي بالخسارة بهدف نظيف في تصفيات نسخة 1982 وبثنائية في تصفيات مونديال 1986.

وعلى الرغم من عدم تحقيق الفوز إلا أن رجال المنتخب المصري اقتنصوا تعادلاً سلبيًا ثميناً من الجزائر في مواجهة محاربي الصحراء بذهاب فاصلة مونديال 1990 منحهم العبور إلى العرس العالمي في لقاء العودة بالقاهرة.

يعود سيناريو الإخفاقات أمام الشمال الأفريقي في ملعبهم ويخسر المنتخب المصري بهدف نظيف في المنزة على يد نظيره التونسي بواسطة زبير بية في تصفيات مونديال 1998.

وعلى الرغم من عدم تحقيق الفوز إلا أن رجال المنتخب المصري اقتنصوا تعادلاً سلبيًا ثميناً من الجزائر في مواجهة محاربي الصحراء بذهاب فاصلة مونديال 1990 منحهم العبور إلى العرس العالمي في لقاء العودة بالقاهرة.

يعود سيناريو الإخفاقات أمام الشمال الأفريقي في ملعبهم ويخسر المنتخب المصري بهدف نظيف في المنزة على يد نظيره التونسي بواسطة زبير بية في تصفيات مونديال 1998.

وفي تصفيات مونديال 2002 يقود مصطفى حجي منتخب المغرب للانتصار وسط الأنصار على حساب الفراعنة، قبل أن يحقق الفراعنة تعادلاً بطعم الخسارة في نهاية التصفيات أمام الجزائر في عنابة ويتبخر حلم المونديال.

وفي تصفيات مونديال 2006 تلقى المنتخب المصري هزيمة مفاجئة على يد نظيره الليبي في طرابلس بهدفين مقابل هدف تكون سببًا رئيسيًا في فقدان بطاقة الترشح.

ويتجرع المنتخب المصري مرارة الخسارة على يد نظيره الجزائري بملعب 5 يوليو بثلاثة أهداف مقابل هدف في تصفيات مونديال 2010.