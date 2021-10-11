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انطلاقة كيروش مستمرة .. تهزم ليبيا بثلاثية نظيفة

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انطلاقة كيروش مستمرة .. مصر تهزم ليبيا بثلاثية نظيفة انطلاقة كيروش مستمرة .. تهزم ليبيا بثلاثية نظيفة

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تمكن منتخب من الفوز على مضيفه منتخب ليبيا بثلاثة أهداف دون رد، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات 2022.

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الشوط الأول

سيطر الفراعنة على الكرة في معظم أوقات المباراة وسط محاولات متبادلة غير مكتملة لتسجيل التقدم حتى تمكن الظهير الأيسر أحمد فتوح من التسجيل للفراعنة في الدقيقة 40 من تصويبة رائعة، وأضاف مصطفى محمد الهدف الثاني من رأسية رائعة في الشوط الثاني.

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وشهد الشوط الأول خروج محمد الشناوي بعدما تعرض لإصابة في العضلة الخلفية ليترك حراسة المرمى إلى زميله محمد ابوجبل.

الشوط الثاني

واصل الفراعنة سيطرتهم على الكرة في الشوط الثاني مع تنظيم العديد من المحاولات الهجومية التي أسفرت عن هدف ثالث بأقدام البديل رمضان صبحي بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد منتخب مصر إلى 10 نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كاس العالم وتوقف رصيد منتخب ليبيا عند 6 نقاط في المركز الثاني، ويحتل الجابون المركز الثالث بـ4 نقاط ثم أنجولا برصيد 3 نقاط.

المصرى اليوم

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