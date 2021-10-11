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محامية إيمان الحصري : تقدمنا ببلاغ للنائب العام بسبب الإهمال الطبي

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محامية إيمان الحصري : تقدمنا ببلاغ للنائب العام بسبب الإهمال الطبي محامية إيمان الحصري : تقدمنا ببلاغ للنائب العام بسبب الإهمال الطبي

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أكدت مها أبوبكر محامية الإعلامية إيمان الحصري، إن الحالة الصحية للأخيرة أصبحت جيدة للغاية، قائلة: «كويسة جدا وبتسلم على كل جمهورها وقريب جداً هتبقى في وسطينا إنشاء الله، ولسه متتحدش ميعاد رجوعها لأرض الوطن، لكن إنشاء الله قريب».

وأضافت أبوبكر في تصريحات تلفزيونية: «إحنا بالفعل تقدمنا ببلاغ للنائب العام، ضد الطبيب، والبلاغ قيد التحقيق الآن، ووجهة نظرنا القانونية والأنسانية، أنه بالفعل في خطأ طبي جسيم، والعقوبة ضده قد تصل إلى 10 سنوات، وأيضا غلق المؤسسة التي تم بها النشاط وأيضاً شطب الطبيب من سجلات نقابة الأطباء».

كانت حرصت الصفحة الرسمية للإعلامية إيمان الحصري، على طمأنة متابعي ومحبي الإعلامية على حالتها الصحية بعد نجاح العملية الأخيرة التي أجرتها في ألمانيا.

وكتبت صفحة الرسمية للإعلامية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بفضل دعوات الطيبين وملائكة الرحمة الذين جعل الله على أيديهم الشفاء».

المصرى اليوم

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