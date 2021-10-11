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«أسترازينيكا»: مزيج الأجسام المضادة الذي أنتجته الشركة «ميزة حقيقية» في منع الإصابة

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«أسترازينيكا»: مزيج الأجسام المضادة الذي أنتجته الشركة «ميزة حقيقية» في منع الإصابة «أسترازينيكا»: مزيج الأجسام المضادة الذي أنتجته الشركة «ميزة حقيقية» في منع الإصابة

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قال مدير تنفيذي كبير في شركة أسترازينيكا اليوم الإثنين، إن مزيج الأجسام المضادة الذي أنتجته الشركة ضد «كوفيد-19» سيكون له «ميزة حقيقية» في منع الإصابة بعدوى المرض مقارنة باستخدامه كعلاج بعد أن أظهرت التجارب أنه واعد في كلا الاستخدامين.

وأضاف من بانجالوس نائب الرئيس التنفيذي للأدوية الحيوية في الشركة خلال إفادة صحفية «لا أعتقد أننا ننافس في مجال العلاج.. من الجيد أننا نعلم أن العقار يعمل كعلاج.. وإذا تم التصديق على ذلك سيستخدم كعلاج أيضا.. لكن الأفضلية الحقيقة لذلك المزيج من الأجسام المضادة هو في المجال الوقائي».

كانت الشركة قد قالت في وقت سابق اليوم الاثنين إن عقارها المعروف باسم (إيه.زد.دي 7442) المكون من مزيج من الأجسام المضادة، وهو أول جرعة وقائية بخلاف اللقاحات المضادة لكوفيد-19، حقق أهدافه الرئيسية في تجارب المرحلة الأخيرة بالمساعدة في الحد من حالات الإصابة الحادة بـ(كوفيد-19) أو الوفاة في المرضى الذين لا ينقلون إلى المستشفيات.

المصرى اليوم

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