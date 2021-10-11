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حكم قول «لن أتزوجك إلا إذا طلقتها».. الإفتاء تجيب

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حكم قول «لن أتزوجك إلا إذا طلقتها».. الإفتاء تجيب حكم قول «لن أتزوجك إلا إذا طلقتها».. الإفتاء تجيب

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لن أتزوجك إلا إذا طلقتها.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، سائلة تقول: زوجي طلق زوجته الأولى فهل علي ذنب؟.

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إن الذنب يقع على الزوج وحده في طلاق الأولى لو ظلمها، أما إن كنتِ من حرضتي على هذا الطلاق أو دفعتيه إلى عدم العدل والمساواة بينكما فأنت شريك في الذنب.

ولفت عاشور إلى أنه لو كان لديه أبناء منها وهي حاضنة احرصي على إعطائها حقها، مشدداً في حال الطلاق دون تدخل منك انتفى الذنب .

المصرى اليوم

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