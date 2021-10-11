أخبار عاجلة

7600 م2 تعديات مزالة في بريمان جدة -
طائرة أبها تقلع من أم الركب -
سلطة السلاح تفقد الحشد الشعبي ثلث نوابه -
"تكتيك" ومناورة تجهز النصر.. ومشاركة "شهراني" الهلال بيد "جارديم" -
وزيرة الثقافة تكرم أبطال أكتوبر وتسلم جوائز مسابقة «أنا المصري» للأغنية الوطنية -
«كيف تتغلب على أزمة المياه» محاضرة بثقافة النخيلة -
البدء في الجزء الثاني من أعرض كوبري على دائري المنيب (صور) -
يوم حساب اتحاد الكرة فى النواب| حسين: مخالفات جسيمة تتجاوز 200 مليون جنيه -
الخطيب: شركة الكرة تمثل مستقبلًا كبيرًا للأهلي -
"صحة حائل" تفعل الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مساعد وزير الداخلية الأسبق يكشف حقيقة سقوط ميكروباص في النيل من أعلى كوبري الساحل

Print
مساعد وزير الداخلية الأسبق يكشف حقيقة سقوط ميكروباص في النيل من أعلى كوبري الساحل مساعد وزير الداخلية الأسبق يكشف حقيقة سقوط ميكروباص في النيل من أعلى كوبري الساحل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء حامد العقيلي، مساعد وزير الداخلية للمسطحات المائية الأسبق، إن الشواهد لا تدل على وجود حادث سقوط سيارة في النيل من أعلى كوبري الساحل، حسبما انتشرت الأنباء بالأمس.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الميكروباص لو سقط في النيل فإنه يستقر في مكانه ولا يتحرك، لأن حجمه ثقيل ولا يمكن للتيار جرفه وتحريكه.

وأكد اللواء حامد العقيلي، مساعد وزير الداخلية للمسطحات المائية الأسبق، أن لو هناك ضحايا فإنها تطفو فوق سطح خلال 24 ساعة على أقصى تقدير.

ولفت خلال مداخلة على قناة صدى البلد إلى أن قاع النيل من الطين ولو غاص الميكروباص فإن أقصاه 30 سنتيمتر، مضيفا أنه لم يتلق أي قسم شرطة منذ الإعلان عن سقوط سيارة ميكروباص بلاغات عن وجود مفقودين أو متغيبين.

وأكد أن بلاغات الفقد والتغيب يتم تعميمها وإرسالها لكافة المديريات، ما يعني أنه لا يوجد بلاغات اختفاء من أي مكان وليس على مستوى المنطقة المحيطة بالمكان الذي يتوقع سقوط ميكروباص فيه.

واختتم اللواء حامد العقيلي، مساعد وزير الداخلية للمسطحات المائية الأسبق، أن هناك آلية لتعقب صاحب البلاغ الكاذب في حال ثبوته ومن ثم يتم معاقبته بعقوبات تصل للحبس .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
"سقيا الماء" بمكة تصدر تقريرها الشهري.. وتوزع 18 ثلاجة رأسية

"سقيا الماء" بمكة تصدر تقريرها الشهري.. وتوزع 18 ثلاجة رأسية

الماء على الريق نافعٌ أم ضار؟.. تعرف ماذا يحدث للجسم بعد شرب كأس ماء قبل الإفطار

الماء على الريق نافعٌ أم ضار؟.. تعرف ماذا يحدث للجسم بعد شرب كأس ماء قبل الإفطار

الماء على الريق نافعٌ أم ضار؟.. تعرف ماذا يحدث للجسم بعد شرب كأس ماء قبل الإفطار

الماء على الريق نافعٌ أم ضار؟.. تعرف ماذا يحدث للجسم بعد شرب كأس ماء قبل الإفطار

رئيس «مياه الأقصر» يستقبل وفد سقيا الماء للتنمية لدعم مشاريع الصرف الصحي

رئيس «مياه الأقصر» يستقبل وفد سقيا الماء للتنمية لدعم مشاريع الصرف الصحي