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استشاري: تكميم المعدة تجرى بالمنظار في نصف ساعة

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استشاري: تكميم المعدة تجرى بالمنظار في نصف ساعة استشاري: تكميم المعدة تجرى بالمنظار في نصف ساعة

قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة المفرطة والسكر بجامعة عين شمس، إن تكميم المعدة تجرى بالمنظار من خلال فتحات صغيرة، وفي وقت لا يتعدى النصف ساعة، والإقامة في المستشفى لا تزيد عن 12 ساعة.

وأضاف «صبري»، خلال حواره مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن هناك إمكانية للعودة للحياة الطبيعية بعد يوم من إجراء العملية، وأحيانًا يقتضي الأمر الجلوس في المنزل يومين بعد إجراء العملية.

وأشار إلى أن اختيار جراحة السمنة المناسبة يتحدد وفقًا لسمك جدار البطن، خاصة وأن سمك جدار البطن يعيق تحرك المنظار داخل البطن بسلاسة، وفي هذه الحالة يتم إجراء تكميم المعدة كمرحلة أولى، وبعد ذلك يتم إجراء تحويل المسار المصغر لخفض الوزن مرة أخرى.

المصرى اليوم

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