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رئيس جامعة الوادي الجديد يغرس أشجار النخيل بالمقر الجديد

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رئيس جامعة الوادي الجديد يغرس أشجار النخيل بالمقر الجديد رئيس جامعة الوادي الجديد يغرس أشجار النخيل بالمقر الجديد

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قام الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد والدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حاتم حمدون وكيل كلية الزراعة وعدد من أساتذة الكلية، والمهندس أحمد خليل مدير عام الشؤون الهندسية وادارة السيارات وإدارة العلاقات العامه بالجامعة بغرس أشجار النخيل بالبوابة الرئيسة للجامعة بمقر الجامعة الجديد بالكيلو .10

وأكد رئيس الجامعة على إهتمام الجامعة بزراعات النخيل كمحصول استراتيجى لمحافظة الوادى الجديد وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في زراعة النخيل بالوادى الجديد.

المصرى اليوم

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